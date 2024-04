Intel annonce Gaudi 3, sa puce d’IA la plus puissante que le GPU Nvidia H100

Intel Gaudi 3 est la nouvelle proposition d’Intel pour mettre fin à l’hégémonie de NVIDIA dans le secteur des cartes dédiées à l’IA

Intel met NVIDIA sur la corde raide avec Gaudi 3 : voici sa nouvelle carte entièrement dédiée au développement de l’IA

Google a annoncé Axion hier, son nouveau processeur ARM destiné à concurrencer directement Intel et NVIDIA. L’intention de l’entreprise est de se débarrasser complètement de la dépendance aux puces de ces deux entreprises. Dans les informations qui ont accompagné le lancement d’Axion, on a pu voir ses performances par rapport aux solutions proposées par ces deux entreprises. Maintenant, Intel a bougé ses pions et a présenté Gaudi 3, son nouveau processeur IA plus puissant que le NVIDIA H100 et qui ne facilitera pas la tâche à Axion de Google.

Logiquement, il n’est pas juste de comparer la proposition de Google. Intel Gaudi 3 est une carte accélératrice d’IA destinée aux entreprises pour entraîner leurs différents modèles en développement. Jusqu’à présent, NVIDIA dominait le marché avec des modèles comme les H100, capables de consommer autant d’énergie qu’un pays entier. Voyons tout ce qu’Intel a préparé pour pouvoir prendre la tête du marché.

Intel Gaudi 3 : voici la nouvelle carte accélératrice d’IA qui éclipse le NVIDIA H100

Intel assure que Gaudi 3 sera capable d’offrir une capacité d’inférence supérieure de 50%, permettant ainsi de traiter les tâches d’IA plus rapidement et avec plus de précision. Tout cela en comparaison avec le H100 de NVIDIA.

Et ce n’est pas tout, l’Intel Gaudi 3 améliore également l’efficacité énergétique. Dans ce cas, il s’agit d’une amélioration de 40% par rapport au NVIDIA H100. Tout cela se traduit par une consommation d’énergie réduite, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels des centres de données.

D’un point de vue plus technique encore, Intel a utilisé un processus de photolithographie de 5 nanomètres pour Gaudi 3. Cette avancée a permis à cette nouvelle carte de disposer d’un plus grand nombre de transistors par rapport à la génération précédente, sur le plan de la conception.

Les Gaudi 3 d’Intel travaillent en étroite collaboration dans les centres de données, c’est pourquoi Intel a amélioré la bande passante, qui est supérieure de 50% par rapport à la Gaudi 2. De plus, sa capacité de traitement est quatre fois supérieure pour les tâches d’IA.

Même si toutes ces caractéristiques rendent l’Intel Gaudi 3 très intéressante pour les entreprises souhaitant développer l’IA, le prix de cette carte est un autre aspect attractif. Intel a indiqué que le Gaudi 3 sera moins cher que le NVIDIA H100.

L’Intel Gaudi sera disponible pour les entreprises à partir du deuxième trimestre 2024. Cependant, il faudra encore préciser quels seront les prix proposés par l’entreprise américaine. Ce qui est clair, c’est qu’Intel a décidé de mettre les choses au clair avec NVIDIA, il ne reste plus qu’à attendre la réponse de cette société de cartes graphiques.