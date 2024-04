Comment fonctionne la centrale hydroélectrique de Suviana où des ouvriers sont morts suite à une explosion

La centrale hydroélectrique de Bragi dans le bassin de Suviana, près de Bologne, est la plus puissante d’Émilie-Romagne grâce à ses deux turbines de 165 mégawatts alimentées par l’eau du lac de Brasimone. L’installation hydroélectrique gérée par Enel, où une explosion s’est produite, a une puissance de 330 mégawatts et peut être activée en quatre minutes en cas d’urgence.

Une centrale hydroélectrique est une installation qui convertit l’énergie hydraulique d’un cours d’eau en énergie électrique renouvelable. Grâce à la force mécanique des turbines, qui sont activées par l’eau, de l’énergie électrique est produite. Les centrales peuvent être de trois types. Les centrales à écoulement utilisent des cours d’eau naturels avec de grandes masses d’eau. Les centrales réservoir (comme celle de Bragi) et celles avec des installations de stockage se basent sur des lacs artificiels ou naturels, avec la seule différence que les installations de stockage ont également un bassin de collecte en aval pour réutiliser l’eau.

Construite en 1975, la centrale hydroélectrique de Bragi, située dans la commune de Camugnano, a été le théâtre d’un incident survenu le mardi 9 avril dont les contours sont encore inconnus. Selon les premières reconstructions, il s’agirait d’une explosion d’une des deux turbines, c’est-à-dire du cœur battant de l’installation qui génère de l’énergie électrique produite dans l’installation gérée par Enel. On ne sait encore rien sur les causes de l’incident, tandis que le fonctionnement de la centrale de Bragi est connu depuis près de 40 ans.

Comment fonctionnent les turbines de la centrale hydroélectrique de Bragi

Le lac de Suviana a été créé artificiellement en 1932 pour recueillir les eaux de la rivière Limentra. C’est là qu’en 1975, une centrale hydroélectrique d’Enel a été construite, celle-là même qui a été victime de l’explosion. L’installation utilise les eaux provenant du lac de Brasimone, situé à quelques kilomètres du barrage de Suviana. De cette manière, une « chute » est créée en raison de la différence de niveau entre les deux, qui est de 325 mètres.

Grâce à la force de l’eau, canalisée à travers des conduites forcées, la turbine est activée mécaniquement. La centrale de Bragi a deux turbines : chaque vanne mesure 2,30 mètres de long, pèse 160 tonnes et a une puissance de 165 mégawatts. Ensemble, elles parviennent à pomper 47 mètres cubes d’eau chaque seconde. Les turbines sont refroidies grâce à la circulation forcée de l’air, elle-même refroidie par l’eau du lac de Suviana. Les deux turbines, dont l’une semble avoir été impliquée dans l’explosion, se trouvent à plusieurs mètres en dessous du niveau du lac artificiel.

WIKIMEDIA | Il funzionamento di una centrale idroelettrica

Comment l’énergie hydraulique est-elle transformée en énergie électrique

La force mécanique de l’eau qui fait tourner les turbines est ensuite transformée en énergie électrique par un alternateur. L’énergie électrique ainsi produite doit ensuite passer par un transformateur, qui abaisse l’intensité du courant tout en augmentant la tension. Ce n’est qu’après cette opération qu’elle peut être injectée dans le réseau national et distribuée sur tout le territoire italien.

La centrale est la plus puissante d’Émilie-Romagne grâce à ses 330 mégawatts et peut échanger de l’eau entre les deux lacs. Aux heures de forte charge, l’eau est utilisée pour faire tourner les turbines. Sinon, la centrale elle-même pompe l’eau du Suviana vers le Brasimone. Son importance stratégique est également due au fait que le barrage peut être rempli en moins de six heures, ce qui rend l’installation essentielle en cas de panne de courant, car elle peut être activée en moins de quatre minutes.