Nouvelle technique permettant aux smartphones de détecter l’insuffisance cardiaque

Les capteurs de smartphones pourraient détecter l’insuffisance cardiaque

Votre smartphone est l’un des appareils les plus technologiquement avancés. Ses capteurs sont capables de détecter différents types de mouvements, y compris… ceux à l’intérieur de votre corps. En réalité, il pourrait être plus précis que votre médecin pour « écouter » votre cœur!

Une nouvelle technique de diagnostic utilisant un smartphone pourrait permettre aux personnes de détecter plus rapidement les signes distinctifs de l’insuffisance cardiaque par rapport aux méthodes traditionnelles.

Développée par des organisations en Finlande et aux États-Unis, cette technique utilise les capteurs de mouvement intégrés dans les smartphones actuels pour détecter les vibrations de la poitrine. Ces vibrations sont souvent le résultat de problèmes cardiaques sous-jacents conduisant à l’insuffisance cardiaque.

Un médecin dans votre poche

L’insuffisance cardiaque est une condition, pas une maladie en soi. Elle est causée ou exacerbée par divers diagnostics aigus tels que la maladie coronarienne, les troubles des valves cardiaques, l’hypertension artérielle et d’autres problèmes. Elle se caractérise par l’incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang.

Même si le cœur fonctionne partiellement, il peut ne pas atteindre le niveau d’efficacité requis par le reste du corps, ce qui peut entraîner des lésions rénales, hépatiques, des caillots sanguins ou même la mort à long terme.

Les maladies qui causent l’insuffisance cardiaque entraînent souvent des vibrations cardiaques inhabituelles, qui peuvent être utilisées à des fins de diagnostic. Ces vibrations diffèrent des mouvements typiques du cœur lorsque celui-ci ne parvient pas à se contracter ou à se relaxer régulièrement, lorsqu’une valve ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement, ou lorsqu’une chambre cardiaque est agrandie.

Alors que les professionnels de la santé peuvent utiliser des instruments de sismocardiographie pour enregistrer ces vibrations, ces instruments ne sont pas facilement accessibles ; une fois qu’ils ont une référence d’un médecin de soins primaires, les patients soucieux de leur santé cardiaque doivent souvent attendre des semaines pour une consultation avec un cardiologue.

Bientôt, les personnes pourront utiliser leurs téléphones portables pour détecter des signes d’alerte cardiaque.

Les chercheurs de l’Université de Turku ont travaillé ces dix dernières années sur l’utilisation des capteurs de mouvement des smartphones – généralement utilisés pour les données de fitness, l’assistance à la navigation et les jeux – pour la sismocardiographie mobile. Maintenant, dans un article pour le Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, ils écrivent qu’un téléphone portable peut détecter avec succès les vibrations cardiaques.

Comment fonctionne cette technique ?

Pour utiliser la technique présentée, le patient se couche simplement sur le dos puis place son téléphone portable, l’écran tourné vers le haut, sur sa poitrine. À mesure que les vibrations cardiaques se propagent à travers la paroi thoracique du patient, l’accéléromètre et le gyroscope du téléphone détectent chaque mouvement, permettant d’afficher les vibrations sur un graphique. Le processus ne prend qu’une minute.

Plus de 1000 patients ont testé la technologie dans des expériences menées aux Hôpitaux universitaires de Turku et d’Helsinki en Finlande, ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Stanford. Parmi eux, 217 patients avaient déjà été diagnostiqués avec une insuffisance cardiaque. Les chercheurs ont découvert que leur méthode de détection des vibrations de smartphone identifiait les motifs de vibrations liés à l’insuffisance cardiaque avec une précision de 89% – un taux de réussite d’environ 9 patients sur 10.

L’Université de Turku a collaboré avec CardioSignal, une start-up finlandaise, pour perfectionner la technologie. Actuellement, CardioSignal propose la détection de la fibrillation auriculaire grâce à son application smartphone CardioSignal. Selon les futurs essais, l’application pourrait éventuellement intégrer la détection générale de l’insuffisance cardiaque de l’Université de Turku.