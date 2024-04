Windows 7 fonctionne-t-il toujours ? Une nouvelle mise à jour est maintenant apparue sur Internet

C’est le 14 janvier 2020 que Microsoft a mis fin à Windows 7. Ce système n’était plus supporté à partir de ce moment et l’entreprise s’est tournée vers de nouveaux défis et la maintenance d’autres systèmes. Quelque chose d’étrange s’est produit maintenant et une nouvelle mise à jour est apparue sur Internet pour ce Windows et apporte de nouvelles fonctionnalités.

Bien que contre la volonté de beaucoup, Microsoft a mis fin à Windows 7. C’était l’un des systèmes qui donnait le plus de confiance aux utilisateurs et qu’ils voulaient garder actif, même avec toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations apparues au fil des années.

Avec la fin de ce support, Windows 7 a été exposé à des problèmes de sécurité et à toutes les situations découvertes. Il s’agit d’une situation normale et celle que Microsoft a connue au fil des ans. De plus, les logiciels tiers eux-mêmes ne sont plus pris en charge et ont même une présence garantie.

Même dans ce scénario, ce système semble toujours actif, du moins d’après ce que l’on peut voir actuellement. Une nouvelle mise à jour pour Windows 7 est apparue sur Internet et elle semble apporter des nouvelles intéressantes aux utilisateurs. Les tests effectués montrent qu’il est légitime et possède un numéro de version conforme au standard Microsoft.

De ce qui a été partagé en ligne, que ce soit via le compte @PhantomOfEarth sur X, sur une page web mise à jour (BetaWiki) et sur YouTube, la nouvelle build 6758 du nouveau Windows 7 est une version de Milestone 3. Sa disponibilité apporte quelques changements spécifiques, mais ils sont clairement visibles pour les utilisateurs.

Vous pouvez compter sur le Paint renouvelé, presque similaire à celui de Windows 7 RTM. La compilation supprime également les gadgets, qui ne sont plus affichés, et des applications telles que Calculatrice et WordPad bénéficient d’une nouvelle interface ruban et Windows Media Player est également mis à jour, entre autres.

Même si le support de Windows 7 a pris fin, Microsoft maintient la version Windows Embedded POSReady 7 active. Ceci est utilisé dans les caisses enregistreuses, l’affichage numérique et les machines utilisées dans l’industrie. Cette version continuera de recevoir des mises à jour de sécurité supplémentaires jusqu’en octobre 2024.