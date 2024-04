Invasion de mouches carnivores au Costa Rica, déclaration de l’état d’urgence : que se passe-t-il ?

Depuis quelques mois, le Costa Rica est confronté à une invasion de mouches carnivores dont les larves se glissent dans la chair, provoquant une douleur intense, des infections et la nécrose des tissus. Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence.

Larva della mosca carnivora Cochliomyia hominivorax. Crédit : Wikipedia

En Costa Rica, l’état d’urgence nationale a été déclaré en raison de la propagation soudaine d’une espèce de mouches carnivores qui, en plus de causer la mort du bétail et des animaux domestiques, a également causé une infection humaine, la première dans le pays d’Amérique centrale. Ces insectes, connus en anglais sous le nom de mouches du New World, vers à vins ou même de mouches assassines, au lieu de pondre leurs œufs dans les cadavres d’animaux morts, les pondent dans les plaies ouvertes des mammifères vivants, y compris les êtres humains. Parfois, ils infectent également les oiseaux et peuvent utiliser également les orifices pour la ponte. Leurs œufs (de 100 à 400) éclosent dans les plaies et les larves qui se nourrissent de la chair des hôtes, favorisant l’invasion d’autres parasites, la nécrose des tissus, des infections graves – appelées myiases – et potentiellement la mort.

Ces mouches, appartenant au genre Cochliomyia et à la famille Calliphoridae, sont originaires du continent américain et entraînent périodiquement des invasions dangereuses. Leur retour au Costa Rica, qui a impliqué l’espèce cochliomyia hominivorax (la plus dangereuse des quatre connues), a été enregistré durant l’été de l’année dernière, avec plusieurs infections détectées dans les troupeaux d’élevage, parmi les principales cibles des mouches carnivores. Malgré les tentatives des autorités pour endiguer leur propagation, la population a continué à se développer jusqu’à l’infection humaine constatée en mars dernier, ce qui a poussé le gouvernement à déclarer l’état d’urgence nationale.

Adulto di mosca carnivora. Crédit : wikipedia

Selon TheTicoTimes, un journal local, la personne touchée est un résident de la région d’Altamira de Pavones, qui a été admis à l’hôpital de Ciudad Neilly pour une blessure. Les tests effectués au laboratoire LANASEVE ont révélé la présence de larves de la mouche carnivore, confirmant ainsi le premier cas humain dans le pays. Le ministère de la Santé et le SENASA (Service national de santé animale) ont immédiatement annoncé la mise en œuvre d’un protocole encore plus intensif pour contrer la propagation de ces mouches. Les États-Unis collaborent également à la lutte contre les mouches carnivores, qui ont connu de multiples invasions par le passé. Le département de l’Agriculture des États-Unis, après des actions décisives, a réussi à éradiquer ces insectes pour la première fois dans les années 60 du siècle dernier, mais comme indiqué, ils parviennent encore périodiquement à générer de nouveaux foyers, heureusement contenus (comme celui de 2016 en Floride).

« L’infection par le ver à vins, causée par les larves de la mouche, constitue un grave problème de santé car elle peut toucher à la fois les êtres humains et les animaux. Les symptômes se manifestent généralement sous la forme de lésions cutanées douloureuses avec sécrétion de liquide, indiquant la présence de larves sous la peau. Le traitement consiste en l’ablation chirurgicale des larves, suivie de soins locaux méticuleux pour prévenir les infections secondaires », souligne un communiqué de presse du ministère de la Santé du Costa Rica.

Après l’éclosion des œufs, les larves des mouches carnivores creusent profondément dans les tissus en « se vissant » (comportement qui donne son nom de ver à vins) provoquant des dommages et favorisant le risque d’infections secondaires ; l’odeur émise par la viande en décomposition attire en effet d’autres parasites. Après environ une semaine, les larves bien nourries tombent au sol et se nymphosent, donnant ainsi le départ d’un nouveau cycle de vie. Ce sont des animaux adaptés aux climats tropicaux et humides, mais ils peuvent aussi survivre dans des conditions plus froides, où leur cycle de vie est plus long.