Quel est le véritable effet des compléments alimentaires sur le système immunitaire : ils ne renforcent pas.

Il y a de nombreux suppléments qui promettent de renforcer les défenses immunitaires, mais en réalité, les études ont montré que les prendre en l’absence de carences documentées est inutile. De plus, en prendre trop pourrait même être dommageable. Les probiotiques méritent une mention spéciale, car ils pourraient contribuer à rétablir le microbiote intestinal pendant ou juste après une thérapie antibiotique.

Interview avec le professeur Claudio Vernieri

Professeur d’oncologie à l’université de Milan

Au cours des derniers mois, vous êtes-vous souvent malade ou vous sentez-vous souvent fatigué en raison d’une période très stressante au travail ? Vous vous rendez à la pharmacie et, attiré par les nombreux emballages dans le rayon des compléments alimentaires, vous décidez d’en acheter un qui promet de « renforcer le système immunitaire ». Vous ne savez pas si vous avez une carence réelle, mais vous êtes convaincu que faire une réserve de vitamines et de minéraux ne peut qu’être bénéfique pour vous.

En réalité, le système immunitaire est beaucoup plus complexe que cela : il est vrai que sa tâche est de nous défendre contre les maladies et les infections potentielles, agissant comme un véritable bouclier contre les agents externes, mais il n’est pas si facile de le « renforcer ». Selon Claudio Vernieri, médecin oncologue à l’Institut du Cancer de Milan, professeur d’oncologie à l’université de Milan et chef de groupe à l’IFOM, l’institut d’oncologie moléculaire de la Fondation Airc, les compléments alimentaires peuvent agir sur notre système immunitaire et avoir des effets sur notre santé.

Les compléments alimentaires peuvent-ils renforcer le système immunitaire ?

La possibilité de renforcer le système immunitaire avec des compléments alimentaires est un sujet très discuté, même au sein de la communauté scientifique. Cependant, certaines choses sont désormais certaines. La première certitude concernant l’utilité des compléments alimentaires nous est suggérée par le nom même de ces produits : les prendre ne pourrait avoir de sens que s’il y a une carence avérée.

Qu’indique « carence » ?

On utilise ce terme pour désigner les situations où une certaine substance n’est pas absorbée en quantité suffisante par l’organisme pour garantir son bon fonctionnement, y compris le système immunitaire. Ces substances pourraient au contraire être nocives si elles sont administrées en excès, en particulier aux personnes qui n’en ont pas besoin car elles ne sont pas en carence.

Quelles sont les substances les plus souvent déficientes ?

Certaines substances ou molécules, comme les vitamines et les minéraux – pensons par exemple à la vitamine C, à la vitamine B6, au zinc et autres – peuvent causer des déficits du système immunitaire si elles sont prises en quantités inférieures ou nettement inférieures à celles requises par notre organisme. Dans ces circonstances, la prise de compléments alimentaires pourrait contribuer à rétablir – mais pas à renforcer – le système immunitaire compromis chez les personnes qui présentent des carences spécifiques de ces substances.

Expliquons mieux la différence.

La différence réside dans ces deux mots : les compléments alimentaires peuvent jouer un rôle dans « la restauration » des fonctions du système immunitaire, lorsque ces fonctions sont réduites en raison de carences nutritionnelles spécifiques, mais il n’y a pas de preuves qu’ils puissent renforcer un système immunitaire adéquat en l’absence de carences nutritionnelles. Ils ne peuvent pas être utilisés à des fins préventives ou curatives d’autres pathologies, pour le dire simplement.

Est-ce utile de prendre des compléments alimentaires même si nous n’avons pas de carences ?

Les études réalisées jusqu’à présent n’ont pas démontré qu’une supplémentation de ces substances au-delà des limites considérées comme normales puisse s’avérer efficace. Donc, non, ce n’est pas vrai qu’un excès, c’est-à-dire une quantité supérieure à la normale de ces substances, puisse renforcer le système immunitaire.

Qui pourrait avoir besoin de ces compléments alimentaires ?

Certaines catégories de personnes pourraient plus facilement présenter ce type de carences. Peut-être en raison de choix alimentaires, de problèmes de santé ou simplement de conditions physiologiques particulières. Fondamentalement, dans le monde occidental, où le problème est plutôt l’inverse, c’est-à-dire que l’alimentation a tendance à être excessive, il est rare qu’une personne développe des carences en vitamines ou en minéraux, à l’exception de certains groupes de personnes qui ont des difficultés à ingérer ou à absorber certaines substances.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Par exemple, l’une des carences les plus courantes est celle de vitamine D, surtout chez les personnes qui s’exposent peu à la lumière du soleil. Cela peut entraîner un risque plus élevé de développer certaines maladies, comme l’ostéoporose, chez les femmes ménopausées en particulier.

D’autres carences ?

Une autre carence assez courante est celle de vitamine B12, qui en cas de déficience peut entraîner une anémie, voire favoriser l’apparition de neuropathies dans certains cas. Les personnes les plus sujettes à cette carence sont les personnes âgées ou celles qui n’en consomment pas suffisamment en raison de choix alimentaires, comme les végétaliens. Toutes ces catégories de personnes pourraient avoir besoin de prendre des compléments alimentaires spécifiques, mais seulement si la carence est documentée par des tests médicaux ou, dans certains cas très sélectionnés, de manière préventive, comme c’est le cas pour la vitamine D.

De plus en plus souvent, on entend parler de probiotiques et de leur rôle sur notre santé. Que savons-nous avec certitude ?

C’est un sujet intéressant et relativement nouveau. Ces dernières années, plusieurs études ont été lancées pour déterminer si la supplémentation en certains probiotiques pourrait aider à prévenir les maladies du système gastro-intestinal et même certains cancers. Cependant, il s’agit d’études en cours, donc nous devons attendre d’avoir une réponse certaine.

Que peut nous aider à nous protéger ?

Ce que nous savons aujourd’hui, c’est qu’une alimentation saine, méditerranéenne au sens authentique du terme, c’est-à-dire basée sur les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et les fruits secs, avec une consommation réduite de viande rouge et d’aliments riches en sucre, en calories ou ultra-transformés, ainsi que d’alcool, peut aider à avoir un microbiote intestinal sain et donc capable de « protéger » notre organisme.

Donc, les prendre sous forme de compléments alimentaires pourrait nous aider ?

Parfois, la supplémentation en certains probiotiques, ce que nous appelons couramment les « ferments lactiques », peut être utile, voire recommandée. Par exemple, pendant ou à la fin d’une thérapie antibiotique : nous savons en effet que les antibiotiques, en particulier s’ils sont pris pendant une longue période, peuvent nuire à la santé de notre microbiote, entraînant des épisodes de diarrhée et, à long terme, de certaines maladies chroniques. Dans ce cas, les ferments lactiques peuvent contribuer à rétablir l’équilibre de la flore intestinale endommagée.

Le fait de prendre des compléments alimentaires en excès peut-il avoir des effets secondaires ?

Évitons les excès. Dans les années 80, d’importantes études internationales ont été menées pour déterminer si la prise de fortes doses de bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, pouvait réduire le risque de cancer du poumon chez les fumeurs réguliers. Ce qui en est ressorti a été totalement inattendu : chez ceux qui avaient pris des suppléments de bêta-carotène, une augmentation des diagnostics de cancer a été enregistrée. Ainsi, l’excès de supplémentation « fait maison », sans preuves cliniques scientifiques importantes ayant démontré son utilité, peut non seulement s’avérer inutile, mais peut aussi être dangereux.

Alors, que nous conseillez-vous de faire pour la santé de notre système immunitaire ?

Il est beaucoup plus utile et sans risque d’avoir un mode de vie sain et de suivre les recommandations classiques en matière de prévention : ne pas fumer, éviter ou limiter la consommation d’alcool, faire de l’exercice physique et suivre un régime alimentaire sain afin d’éviter le surpoids ou l’obésité, constituent les meilleures règles pour prévenir la plupart des maladies chroniques, augmentant ainsi notre qualité et notre espérance de vie.