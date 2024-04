Le premier rendez-vous de la génération Z arrive sur les applications de rencontres : 4 sur 10 n’ont pas d’expérience précédente

Les utilisateurs les plus jeunes inscrits sur l’application cherchent l’amour et croient en l’existence de l’âme sœur, mais ils ont peur du rejet. Une étude menée par les experts de l’application de rencontres révèle le profil d’une génération qui a perdu confiance en elle-même, également en raison de la pandémie.

PIXABAY | Selon un communiqué de Hinge, la génération Z est plus romantique mais a moins d’expérience

Ils voient le monde à travers des lunettes roses, mais ils ne sont pas si expérimentés. C’est ce que révèle une étude menée par Hinge, une application de rencontres sœur de Tinder et filiale de Match Group. L’étude a examiné 15 000 utilisateurs inscrits sur le site de rencontres et a passé au crible le comportement de la génération Z, la génération qui regroupe les personnes nées entre 1997 et 2012. Ils sont au centre de l’attention parce qu’ils ne mangent plus au restaurant ou ne sortent plus tard le soir, et cette fois-ci, ils sont analysés pour leur manière de vivre les relations.

Plus romantiques que les milléniaux : 30 % de plus croient en l’existence de l’âme sœur et presque autant se considèrent optimistes quand il s’agit d’amour. Cependant, c’est une génération débutante : 44 % des membres de la génération Z sont arrivés sur l’application sans avoir eu d’autres rencontres auparavant.

La peur du rejet et la pandémie

Ils cherchent l’amour mais ont peur du rejet. Une supposition qui est commune à tous les êtres humains (et à 95 % des membres de Hinge), mais qui est encore plus vraie pour la génération Z. Plus de la moitié d’entre eux dit que la peur d’être rejeté a été un obstacle à l’établissement d’une relation avec un match potentiel. Ils sont si réticents à admettre qu’ils ont souvent manqué une occasion à cause de cette peur. Et près de la moitié d’entre eux n’a pas eu le courage de commencer la conversation sur « ce que nous sommes », c’est-à-dire quelle étiquette donner à la relation, car ils ne savaient pas comment entamer la discussion.

Threads, la nouvelle application d’Instagram arrive en Europe : nous avons la date

Est-ce la faute de la pandémie ? Peut-être. À l’ère des visioconférences et de l’éloignement social, se rencontrer n’a pas été facile pour personne. Surtout pour ceux qui se lançaient dans le monde des relations adultes. Il n’est donc pas surprenant que les utilisateurs de la génération Z admettent plus que les milléniaux que la période de pandémie les rend plus anxieux lorsqu’il s’agit de parler à de nouvelles personnes ou moins sûrs d’eux-mêmes lors d’un premier rendez-vous.

Le langage corporel (numérique)

Il y avait une époque où les rencontres se faisaient en personne. Et avec elles, le désespoir de chercher à interpréter le moindre signe annonçant une entente. On parlait du langage corporel et on s’accrochait aux regards, aux gestes, aux façons de s’asseoir. Avec l’arrivée des applications de rencontres, cette forme de communication a également dû s’adapter. Aujourd’hui, on parle de langage corporel numérique, qui a peu à voir avec le corps et beaucoup plus avec la présence en ligne. À quel point les messages sont-ils longs ? Y a-t-il de la ponctuation ? Combien d’émoticônes ont été utilisées et lesquelles ? Toutes ces questions révèlent comment nous juger une personne sans même l’avoir en face de nous.

Les membres de Hinge le font également : 69 % des utilisateurs disent se baser sur le langage corporel numérique pour décider s’ils doivent demander un rendez-vous ou non. Trois sur quatre prêtent attention à qui commence la conversation et à quelle fréquence l’autre se fait entendre, deux sur trois sont influencés dans leur choix par le ton de la conversation.