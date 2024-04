Encore une étrange faille dans Android Auto ! Lit désormais tous les messages deux fois

La vie n’a pas été simple pour les utilisateurs d’Android Auto ces dernières semaines, avec échec après échec. Cette solution Google pour prendre en charge Android a rencontré des problèmes et en a maintenant une nouvelle. Cette fois, Android Auto lit tous les messages deux fois sans raison apparente.

Les problèmes avec Android Auto sont très courants et normaux. Google doit pouvoir gérer la connexion de son système avec tout le hardware de son écosystème, ce qui n’est pas toujours simple et finit par ouvrir la porte à des problèmes plus ou moins compliqués.

Ces semaines n’ont pas été exemptes de ces situations et une nouvelle faille semble frapper Android Auto, de nombreux utilisateurs se plaignant de ce nouveau problème. Cela semble interrompre le processus normal d’affichage des messages, en lisant une seconde fois tout ce qui est adressé à l’utilisateur.

Après avoir confirmé ce que l’utilisateur souhaite envoyer, l’Assistant indique qu’il envoie le message et lit le tout une seconde fois. Cette répétition ne semble pas avoir de but concret, car il n’y a aucun moyen d’arrêter l’envoi lors d’une seconde lecture.

Ce changement a été remarqué ces dernières semaines par certains utilisateurs, dont plusieurs qui l’ont signalé sur Reddit la semaine dernière. Il n’y a aucun moyen de modifier ce nouveau comportement, car cela se produit automatiquement via l’Assistant Google sur Android Auto.

Cependant, cela n’arrive que sur les nouveaux messages. Avec les réponses, le processus n’a pas changé et lorsque le message initial est lu, l’utilisateur choisit d’envoyer un message en réponse. L’Assistant écoute ensuite le message et le transcrit, en répétant d’abord ce qu’il a entendu à haute voix avant d’envoyer le message.

Google devrait corriger cette faille ou annuler toute modification apportée pour créer cette nouvelle situation. Cela survient également quelques mois après que Google a déployé une nouvelle conception pour les réponses aux messages vocaux dans Android Auto, ainsi que des résumés IA pour les messages plus longs.