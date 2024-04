Pourquoi ne verrons-nous plus les éclipses totales de Soleil à l’avenir

Des dizaines de millions de personnes ont vécu en direct et en streaming l’émotion de l’éclipse totale de soleil du 8 avril 2024, un phénomène rare et magnifique que nous perdrons à jamais dans un avenir lointain. C’est pourquoi nous ne verrons plus jamais d’éclipses solaires totales dans très longtemps.

Les éclipses solaires totales sont des phénomènes astronomiques rares qui se produisent uniquement lorsque le système composé du Soleil, de la Lune et de la Terre est parfaitement aligné dans cet ordre. La Lune, en passant devant le disque solaire, l’obscurcit complètement (ou partiellement), créant ainsi l’éclipse, visible seulement depuis certaines parties de la Terre car le cône d’ombre projeté sur la surface de la planète forme une fine bande en forme de S allongée (elle serait en réalité une ligne droite mais les mouvements célestes et la forme sphérique de la Terre la « déforment »). Le 8 avril 2024, une merveilleuse éclipse totale de soleil s’est produite en Amérique du Nord, dont le point culminant, dans les endroits les plus chanceux, a duré près de 4 minutes et 30 secondes. Un spectacle magnifique qui, cependant, sera destiné à disparaître à jamais dans un avenir lointain. Avant d’expliquer pourquoi nous ne pourrons plus jamais assister à des éclipses solaires totales, il est nécessaire de poser quelques prémisses.

L’importance de la distance entre la Lune et le Soleil dans les éclipses totales ou annulaires

En plus de la dynamique de l’éclipse solaire, déterminée par le passage de la Lune devant l’étoile, il y a un facteur fondamental à prendre en compte, à savoir la distance du satellite naturel par communiqué à la Terre. L’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas parfaitement circulaire, mais elliptique (techniquement excentrique), donc pendant son mouvement elle peut être plus proche ou plus éloignée. En moyenne, le satellite est à une distance de 384 000 kilomètres de nous ; la distance minimale, appelée périgée, est d’environ 356 000 kilomètres, tandis que la distance maximale, l’apogée, est d’environ 405 000 kilomètres. Comme le diamètre du Soleil (1 392 000 kilomètres) est environ 400 fois plus grand que celui de la Lune (3 475 kilomètres), mais que cette dernière est également 400 fois plus proche de la Terre, il s’ensuit que sur la voûte céleste, la compagne de la Terre et l’étoile ont un diamètre apparent presque identique. C’est précisément pour cette raison que le disque lunaire, en passant devant le disque solaire pendant les éclipses (qui se produisent toujours pendant la phase de la Nouvelle Lune) est capable de l’obscurcir. Si le phénomène se produit lorsque la Lune est proche du périgée, son disque est légèrement plus grand et elle est capable d’obscurcir complètement le Soleil, donnant ainsi naissance à l’éclipse totale. Si, en revanche, la Lune est proche de l’apogée, donc plus éloignée et plus petite, son disque n’est pas capable d’obscurcir complètement le Soleil ; dans ce cas, se produit la merveilleuse éclipse annulaire, pendant laquelle apparaît l' »anneau de feu », la partie de l’étoile que la Lune ne peut pas obscurcir.

Pourquoi les éclipses solaires totales ne seront plus visibles à l’avenir

Après ces prémisses, nous pouvons maintenant expliquer pourquoi nous ne pourrons plus jamais voir d’éclipses solaires totales, c’est-à-dire avec le Soleil complètement obscurci, dans un avenir lointain. La raison en est que la Lune s’éloigne de la Terre, d’environ 1 pouce et demi chaque année, selon la NASA. Plus précisément, l’éloignement est de 3,8 centimètres (1 pouce est égal à 2,54 centimètres), un phénomène lié à l’attraction gravitationnelle entre les deux corps célestes et aux effets des marées. À mesure que la Lune s’éloigne, son disque deviendra de plus en plus petit et, à un certain point, il ne sera plus capable de recouvrir complètement le Soleil lors des éclipses, tout comme lorsqu’elle est à l’apogée.

Heureusement, il faudra beaucoup de temps avant que cela ne se produise, comme l’explique le scientifique lunaire Richard Vondrak, qui travaille au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. « Une éclipse totale est une danse à trois partenaires : la Lune, le Soleil et la Terre. Elle ne peut se produire que lorsque la Lune et le Soleil sont extrêmement bien alignés dans notre ciel. Au fil du temps, le nombre et la fréquence des éclipses solaires totales diminueront. Dans environ 600 millions d’années, la Terre vivra pour la dernière fois la beauté et le drame d’une éclipse solaire totale », explique l’expert, précisément parce que la Lune s’éloigne d’environ 4 centimètres chaque année.

Dans 600 millions d’années, l’humanité pourrait s’être éteinte pour différentes raisons, mais ce n’est pas un problème dont il faut s’inquiéter maintenant ; ce qui est certain, c’est que le phénomène rare et passionnant des éclipses solaires totales que nous pouvons admirer aujourd’hui de nos propres yeux n’existera plus pour les générations d’un avenir lointain. Heureusement, en Italie, nous pourrons bientôt nous consoler avec trois éclipses solaires successives : le 29 mars 2025 (avec une obstruction maximale d’environ 20 %) ; le 12 août 2026 (avec une obstruction maximale d’environ 90 %) ; et le 2 août 2027, une éclipse totale visible seulement au large de Lampedusa (mais en Sicile, l’obstruction maximale sera d’environ 98 %).