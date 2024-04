Trouvez mon appareil, Google annonce son traceur pour retrouver les smartphones Android perdus

La nouvelle de l’entreprise basée à Mountain View permettra de retrouver les téléphones perdus même s’ils n’ont pas la géolocalisation active. La technologie sera également disponible sur les trackers Bluetooth attachés aux clés, au portefeuille et aux valises.

GOOGLE | Find my device permettra de retrouver les smartphones et les trackers attachés à des objets d’utilisation quotidienne tels que les clés ou le portefeuille

Perdre son téléphone peut gâcher sa journée (ou sa semaine, dans certains cas). Jusqu’à présent, seuls ceux qui possèdent un iPhone ont pu localiser leur appareil grâce à la fonctionnalité « Find My Device ». Mais maintenant, Google a décidé de s’associer à Android pour lancer une nouveauté qui rendra heureux tous ceux qui n’ont pas d’appareil Apple.