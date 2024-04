Apple : Après tout, iOS 18 pourrait atteindre beaucoup plus de modèles d’iPhone

Comme d’habitude, iOS 18 devrait abandonner certains modèles d’iPhone. Il s’agit d’un processus naturel qui se produit depuis plusieurs années et les informations tiennent déjà pour acquis. Les dernières informations semblent contredire cela et révèlent désormais qu’iOS 18 pourrait finalement atteindre beaucoup plus de modèles d’iPhone.

On ne parle plus beaucoup d’iOS 18. Apple devrait dévoiler cette nouvelle version lors de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC). Bien entendu, il sera ensuite développé et terminé, en direction du mois de septembre, où il devrait être dévoilé lorsque l’iPhone sera également connu.

Les rumeurs étaient vraies selon lesquelles cette année, comme c’est toujours le cas, certains modèles d’iPhone allaient être laissés de côté. Même s’ils disposent de nombreuses années de mises à jour, il arrive toujours un moment où ils cessent d’être pris en charge et reçoivent davantage de versions du système d’exploitation mobile d’Apple.

Avec iOS 18, on s’attendait à ce que certains soient laissés pour compte, par rapport à ce qu’iOS 17 avait comme base d’installation. Cela semble avoir changé maintenant, selon un compte Twitter privé avec une longue histoire de partage d’informations correctes.

Ainsi, iOS 18 devrait dans un premier temps être rendu disponible pour les iPhone XS, XS Max et XR, puis s’étendre aux modèles les plus récents. Les derniers modèles d’iPhone SE sont également couverts par l’installation de la nouvelle version du système Apple.

Il est important de souligner que même si un certain modèle d’iPhone reçoit iOS 18, il se peut qu’il n’ait pas accès à toutes les nouvelles fonctionnalités. Apple devra peut-être limiter ce qu’il propose en raison de limitations matérielles ou d’autres problèmes, comme cela a été vu dans le passé.

Dans le cas de l’iPadOS 18, la situation sera différente. Ce qui est avancé, l’iPad (génération 6.*), l’iPad Pro (12,9 pouces) (2e génération) et l’iPad Pro (10,5 pouces) n’auront pas accès à la dernière version et resteront donc opérationnels par iPadOS 17.