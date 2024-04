Même les animaux « ressentent » l’éclipse : un groupe de chercheurs a observé les réactions dans les zoos

Pendant les éclipses solaires, les animaux semblent également percevoir quelque chose d’anormal. Lors de l’éclipse solaire totale du lundi 8 avril 2024, des chercheurs d’une université de Caroline du Nord ont observé comment les animaux d’un zoo au Texas ont réagi à cet événement astronomique afin de comprendre les causes qui ont déjà poussé les animaux à adopter des comportements inhabituels.





Des girafes qui courent à droite et à gauche sans raison apparente, des tortues qui s’accouplent – alors qu’elles préfèrent normalement rester tranquilles – et des singes qui improvisent un concert de cris et hurlements. Lorsque, en 2017, la dernière éclipse solaire a obscurci le ciel des États-Unis, les animaux du Zoo Riverbanks de Columbia, dans l’État de Caroline du Sud, ont adopté des comportements étranges qui ont attiré l’attention des scientifiques comportementalistes.

A l’occasion de l’éclipse solaire totale du 8 avril 2024, qui s’est produite dans les cieux des États-Unis à 18h18 Temps Universel Coordonné (UTC), un groupe de chercheurs en biologie de l’Université de Caroline du Nord a mis en place un projet pour observer les effets de cet événement astronomique extraordinaire sur les animaux du zoo de Fort Worth, au Texas.

Les réactions des animaux à l’éclipse

Les éclipses solaires, en particulier lorsqu’elles sont totales, sont des événements rares et sont perçues comme tels non seulement par les humains, mais aussi par les animaux. Cependant, comme l’explique The Guardian, il s’agit d’un domaine du comportement animal peu étudié. Le but du projet mis en place par l’Université de Caroline du Nord est de comprendre ce qui pousse les animaux à adopter des comportements anormaux ou insolites.

Lors de l’éclipse de 2017, par exemple, en plus des réactions déjà décrites, les animaux du zoo de Columbia, comme cela a été décrit dans une étude dirigée par le même professeur à la tête du nouveau projet, le biologiste Hartstone-Rose, ont également eu des comportements imprévisibles : un gorille a eu un moment d’agressivité, les flamants roses se sont regroupés en groupes très proches, et d’autres animaux se sont accouplés.

Les causes possibles des réactions des animaux

Selon Hartstone-Rose, il existe trois causes possibles qui pourraient expliquer pourquoi les animaux semblent se mettre en colère ou adopter un comportement incompréhensible pendant les éclipses. Et il est possible que les trois explications puissent toutes être vraies et coexister.

Tout d’abord, il est probable que de nombreuses actions observées soient liées à l’amorçage des comportements typiquement nocturnes – les scientifiques parlent de « réponses circadiennes » – en raison de la disparition temporaire du soleil, qui pourrait donc amener les animaux à penser que la nuit est arrivée.

Les animaux ressentent-ils de l’anxiété ?

Ensuite, il y a le facteur de l’anxiété. Pour les scientifiques, cela est moins facile à comprendre : l’hypothèse avancée par les chercheurs est que les animaux perçoivent qu’il se passe quelque chose d’anormal et que le bouleversement de leur routine les met en agitation.

De plus, il est également possible que les animaux ressentent notre nervosité et l’expriment de cette manière. Non seulement par des actions plus ou moins agressives, mais aussi en s’accouplant. En effet, c’est ainsi que différentes espèces, comme les bonobos du zoo texan, réagissent aux moments de tension dans le groupe, explique Hartstone-Rose.

Pour comprendre quelle de ces trois causes est la principale responsable des réactions des animaux, d’autres études et observations sont nécessaires, mais évidemment, la rareté des éclipses et d’événements astronomiques similaires rendent assez difficile la collecte des données nécessaires pour donner une réponse certaine.