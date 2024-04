Les Pixel 8 et 8 Pro de Google peuvent désormais être localisés même lorsqu’ils sont à court de batterie

Le nouveau réseau de recherche d’appareils associés à Android apporte de nombreuses nouveautés importantes. Il s’agit d’une réinvention de Google, avec quelques changements importants, qui concerneront également les smartphones et autres appareils. Les premiers à profiter du réseau Find My Device sont les Pixel 8 et 8 Pro, désormais localisables même lorsqu’ils fonctionnent sur batterie.

Les Pixel 8 et 8 Pro de Google peuvent être localisés sans batterie

La grande nouveauté de Google pour Android a été officiellement présentée hier. Le réseau Find My Device est une amélioration que reçoit ce système et qui permet désormais beaucoup plus de retrouver l’équipement des utilisateurs, ce qu’ils ont toujours voulu avoir à l’esprit.

D’après ce que Google a révélé, cette nouvelle version permet désormais de retrouver les smartphones et tablettes Android même s’ils sont hors ligne et lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet. Il s’agit sans aucun doute d’une grande amélioration, mais le géant de la recherche a préparé quelques nouvelles fonctionnalités supplémentaires pour les Pixel 8 et 8 Pro, qui permettent aux utilisateurs d’aller encore plus loin.

Le réseau Find My Device pourra retrouver les Google Pixel 8 et 8 Pro »s’ils sont éteints ou sans batterie« . Dans le premier cas, cette amélioration sera utile lorsqu’un de ces appareils est volé et dans le second lorsqu’ils échappent au contrôle des utilisateurs pendant un certain temps.

Le créateur de ces smartphones précise que ce support est désormais disponible sans que les utilisateurs n’aient à entreprendre aucune démarche. Google affirme que pour profiter de cette fonctionnalité, il faut « Matériel Pixel spécialisé » et qu’il travaillera avec d’autres constructeurs pour étendre cette fonctionnalité à d’autres appareils Android.

Google apportera Find My Device à davantage d’appareils Android

De plus, il a été mentionné l’année dernière que les Pixel Buds seraient mis à jour pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités hors ligne du réseau Find My Device. Google a maintenant confirmé que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les Pixel Buds Pro à l’avenir. JBL et Sony publieront des mises à jour similaires »prochainement » pour votre équipement.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent les nouveaux smartphones de Google. Les prochains modèles qui seront lancés conserveront certainement leur support, et d’autres constructeurs suivront le même chemin. Désormais, les problèmes de localisation appartiennent au passé et il est beaucoup plus simple de retrouver les Pixel 8 et 8 Pro via Android et le réseau Find My Device.