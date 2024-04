Le vortex polaire a changé de direction soudainement et maintenant il tourne en sens inverse.

Une énorme masse d’air froid au-dessus du Pôle Nord – connue sous le nom de Vortex Polaire – a soudainement changé de direction et tourne en sens inverse depuis des semaines. Quelles sont les causes et les risques de ce phénomène.

Crédit: NASA

Au-dessus du Pôle Nord se trouve une zone de basse pression caractérisée par de l’air froid et entourée de vents rapides – jusqu’à 250 km/h – qui, normalement, circulent dans le sens antihoraire. Il s’agit du Vortex Polaire, également connu sous le nom de Vortex Arctique, un phénomène qui joue un rôle important dans la formation de la circulation atmosphérique et, par conséquent, des conditions météorologiques dans différentes régions de la planète. Des gelées exceptionnelles, comme celles enregistrées début 2021 en Europe et en Italie, ont été provoquées par l’affaiblissement du Vortex Polaire, permettant à des poches d’air froid de se déplacer jusqu’au Vieux Continent. Le changement climatique est l’un des principaux phénomènes qui altère et compromet l’intégrité de cette immense masse d’air froid semi-permanente, avec des effets en cascade sur les pays de l’hémisphère boréal (en particulier les plus septentrionaux).

L’inversione del vortice polare. Credit: NOAA

Un récent et anormal phénomène de réchauffement a provoqué une inversion complète du Vortex Polaire, qui a subitement commencé à se déplacer dans le sens horaire sur le Pôle Nord. Comme l’a précisé la climatologue de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), Rebecca Lindsey, ce phénomène d’inversion s’est produit deux fois au début de 2024. Cela peut sembler catastrophique, mais ce n’est en réalité pas un événement inhabituel, tout comme l’effondrement saisonnier (estival) de ce vortex. Ce qui a surpris les scientifiques, c’est la façon dont cela s’est produit, qualifiée de « dramatique ». L’inversion enregistrée en mars 2024 est considérée comme l’une des plus fortes jamais mesurées en hiver au cours des 45 dernières années. « Le vortex a changé de direction vers le 4 mars. Il s’agissait d’une inversion substantielle, atteignant -20,5 m/s il y a quelques jours, ce qui le place parmi les 6 événements de ce type les plus forts depuis 1979 », a déclaré la docteure Amy Butler, l’une des responsables du blog Polar Vortex de la NOAA, à Spaceweather.com.

Les scientifiques estiment que cette inversion a été déclenchée par des « trains d’ondes atmosphériques » liés au phénomène connu sous le nom d’El Niño-Oscillation australe (ENSO). Comme on le sait, cette année a connu un hiver « brûlant » en raison notamment de l’El Niño, un phénomène capable d’influencer le climat à l’échelle mondiale. « Sur les 42 événements d’inversion NDR identifiés dans l’ensemble de données ERA5, 17 se sont produits pendant les hivers d’El Niño, 16 pendant les hivers de La Niña et seulement 9 pendant les hivers neutres », a expliqué la docteure Lindsey. Parmi les effets de l’El Niño, la NOAA mentionne également la génération de ces ondes atmosphériques – appelées ondes de Rossby – qui sont capables de perturber les courants-jets et de modifier les « modèles météorologiques associés ». Pendant les hivers d’El Niño, ces ondes peuvent atteindre la stratosphère où circule le Vortex Polaire, favorisant les inversions et l’effondrement de celui-ci. Ces ondes atmosphériques peuvent réchauffer la stratosphère, ce que les experts appellent un « réchauffement stratosphérique soudain », ce qui peut entraîner l’inversion du Vortex Polaire, comme l’a expliqué la docteure Butler.

Il n’est pas encore clair quel impact cette inversion pourrait avoir sur le climat mondial; nous savons qu’il n’y a pas eu d’épisode de froid extrême comme les années passées, mais les scientifiques ont constaté une augmentation significative des niveaux d’ozone au Pôle Nord. Le pic enregistré en mars a été le plus élevé jamais observé depuis 1979. « Les événements soudains de réchauffement stratosphérique accélèrent le transport de l’ozone des tropiques vers les pôles. De plus, le réchauffement de l’air aide à prévenir la perte d’ozone chimique », a déclaré la docteure Butler. Les experts s’attendent à ce que la circulation du vortex polaire revienne bientôt à la normale, car les vents ralentissent et devraient recommencer à souffler dans le sens antihoraire dans les prochains jours. Ce qui est certain, c’est que le réchauffement climatique est capable d’influencer la circulation atmosphérique et les principaux phénomènes barométriques tels que le Vortex Polaire, ce qui se traduit par des événements météorologiques extrêmes dans de vastes régions de la planète.