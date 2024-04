Google lance enfin Android Find My Device Network

Google est l’une des entreprises les plus innovantes au monde. Mais dans le domaine de la technologie, dans certains segments, il existe des entreprises bien plus avancées. Aujourd’hui, Google a enfin lancé son réseau de « découverte » d’appareils… mais Apple l’a depuis longtemps.

Si vous avez Android, essayez Find My Device Network

Google a lancé aujourd’hui le réseau Find My Device pour les appareils basés sur Android, « copiant » la fonctionnalité du réseau ‌Find My‌ d’Apple, visant à localiser les appareils Apple.

Tout comme le réseau ‌Find My‌ d’Apple (réseau Find My‌ en portugais), le réseau Android ‌Find My‌ Device est capable d’utiliser des millions d’appareils Android disponibles (avec Android 9 ou version ultérieure) pour « suivre » les appareils Android perdus, volés et/ou manquants. Un smartphone Android perdu est capable de « pinger » les appareils Android à proximité via Bluetooth, transmettant ainsi les informations de localisation au propriétaire.

D’après ce que nous savons, certains appareils, comme le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, seront facilement détectables même lorsqu’ils sont éteints ou lorsque la batterie est déchargée.

À partir du mois prochain, il sera également possible de localiser d’autres objets, à condition qu’ils disposent d’une puce Bluetooth Chipolo ou Pebblebee.

Google a annoncé qu’il ajouterait bientôt le prise en chage d’eufy, Jio, Motorola et d’autres balises. Les prochaines mises à jour logicielles rendront également les écouteurs de JBL, Sony et d’autres fournisseurs « traçables » et il sera possible de les voir sur le réseau.