Comment Sam Altman est devenu milliardaire sans capitaux propres dans OpenAI

Pourquoi est-ce important: Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ne détient aucune participation dans la société très populaire. Cela pourrait être considéré comme un grave faux pas, compte tenu de sa valorisation à plus de 80 milliards de dollars. Cependant, Altman a également un sens aigu des investissements importants, c’est ainsi qu’il a atteint le statut de milliardaire et s’est retrouvé sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Sam Altman ne figure cette année sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde, après que la publication ait déterminé qu’il était milliardaire. En réalité, si vous ne connaissiez pas la structure d’entreprise d’OpenAI, vous pourriez être excusé d’être surpris qu’il lui ait fallu autant de temps pour atteindre ce statut exalté. Après tout, Altman est devenu une célébrité de facto au milieu de l’explosion d’intérêt suscitée par l’IA générative.

Mais Altman a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne détenait aucune participation dans OpenAI, ce qui est dommage pour lui étant donné que celle-ci est évaluée à plus de 80 milliards de dollars. Il s’avère qu’en plus d’être l’un des moteurs de la démocratisation de l’IA, Altman est également un investisseur avisé.

Forbes est parvenu à cette conclusion après avoir examiné plus d’une douzaine de documents réglementaires et discuté avec plus d’une douzaine de personnes familières avec les investissements d’Altman pour déterminer sa valeur nette. Comme l’a déclaré Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn et ancien directeur du conseil d’administration d’OpenAI, « Sam est très à l’aise pour prendre le gros pari ».

Forbes a découvert que l’essentiel de la richesse d’Altman provenait d’investissements dans des startups, qui comprenaient à ses débuts les sociétés YC, Reddit et Stripe. Plus récemment, ces gros paris ont englobé la société d’énergie nucléaire Helion et la startup de longévité Retro Biosciences.

Forbes estime que la part d’Altman dans les fonds grâce auxquels il a réalisé certains de ces investissements – un groupe qui comprend Hydrazine Capital et Apollo Projects – s’élève à environ 145 millions de dollars. Il a également investi directement dans ces sociétés, représentant 555 millions de dollars supplémentaires, selon Forbes. Il possède également environ 90 millions de dollars de biens immobiliers en Californie et à Hawaï.

Altman a refusé de parler avec Forbes pour l’article, mais il a laissé des signes de ses capacités d’investissement ici et là en ligne depuis des années.

je viens d’investir dans Reddit et je suis sur le point de faire une AMA à ce sujet. http://t.co/P2b6R3IjRX – Sam Altman (@sama) 30 septembre 2014

Par exemple, dans un article de blog datant de 2014, Altman a écrit qu’il avait commencé à investir en amorçage en 2010, en soutenant environ 40 sociétés, dont cinq ont une offre actuelle d’environ 100 fois ou plus, sur la base de la valorisation du dernier tour ou de l’offre. .

Il a ensuite partagé sa théorie sur ce que ces investissements particuliers ont en commun et ce qui les distingue des autres. « L’observation la plus frappante est que, d’après mon expérience, les « tours de table chauds » auxquels tout le monde se bat pour participer sont inversement corrélés à des investissements très réussis. » Dans le même temps, les investissements d’amorçage qu’il a réalisés et qui ont été très contestés ont sous-performé, a-t-il déclaré.

« Malgré tous les très bons investissements d’amorçage que j’ai réalisés, d’autres investisseurs que je respectais pensaient que c’était de mauvaises idées. »



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :