Qu’est-ce que les « anneaux de fumée » sur l’Etna, l’explication du phénomène

Les anneaux de fumée émis par l'Etna, appelés anneaux tourbillonnants volcaniques, sont des souffles circulaires formés principalement de vapeur d'eau, qui se forment lorsque le mélange de gaz et de pyroclastes bouillonne à l'intérieur d'un conduit cylindrique particulièrement étroit, sous lequel se trouve du magma.

Les « anneaux de fumée » émis par l’Etna / Crédit : Boris Behncke

Depuis mercredi, l’activité volcanique de l’Etna offre un spectacle suggestif, avec de jolis « anneaux de fumée » visibles dans le ciel. Émis par une petite ouverture située sur le versant nord-est du cratère sud-est, ces cercles sont appelés les « anneaux tourbillonnants volcaniques » (volcanic vortex rings), ce sont des souffles circulaires de vapeur d’eau et de gaz qui, pour l’Etna, ne sont pas un phénomène particulièrement nouveau.

En 2000, des centaines d’anneaux sont sortis pendant plusieurs mois, de même qu’à partir de juillet 2023, et il y a eu des anneaux plus ou moins isolés à de nombreuses autres occasions. « Mais maintenant, les anneaux sortis depuis le début de cette activité (le soir du 2 avril 2024) sont déjà des milliers », déclare Boris Behncke, volcanologue à l’Institut national de géophysique et de volcanologie de Catane, dans un post sur Facebook. « Vraiment exceptionnel, très joli et complètement inoffensif ».

Qu’est-ce que les anneaux de fumée sur l’Etna

Les anneaux de fumée émis par l’Etna, connus sous le nom d’anneaux tourbillonnants volcaniques (volcanic vortex rings) en volcanologie, sont des souffles de gaz et de vapeur qui se forment lorsque le mélange de gaz et de matériaux pyroclastiques bouillonne à l’intérieur d’un conduit cylindrique particulièrement étroit, sous lequel se trouve du magma.

Dans cette situation, les bulles qui se forment à la surface du fluide peuvent éclater, libérant des jets de gaz à haute vitesse à l’intérieur du conduit, où ils se compriment et prennent une forme circulaire, formant des « souffles caractéristiques en anneau ».

Quels sont les risques des anneaux tourbillonnants volcaniques

Les anneaux émis par l’Etna, explique Behncke, sont composés d’environ 80% de vapeur d’eau, le reste étant principalement constitué de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone.

Ils sont donc « complètement inoffensifs » et, dans le cadre de l’activité volcanique commencée mercredi, ne sont pas un signe d’éruption imminente, mais simplement d’un conduit ouvert, circulaire et particulièrement étroit, à travers lequel le gaz est projeté de manière pulsée », rassure le volcanologue. « Aucun volcan sur Terre ne produit autant d’anneaux de vapeur que l’Etna, nous le savions déjà depuis longtemps. Mais maintenant il bat tous les records précédents ».