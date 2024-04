Android 15 pour remanier les indicateurs et icônes de la barre d’état

Android 15 est en cours de création et il y aura beaucoup de choses intéressantes avec le système d’exploitation. Alors que la première version bêta d’Android 15 devrait être publiée ce mois-ci, de nombreuses fonctionnalités ainsi que des changements ont été découverts avec les préversions pour les développeurs d’Android 15.

Tout cela est formidable, mais quelque chose de nouveau arrive avec Android 15. Android Authority, un éditeur très connu pour tout ce qui concerne Android, a rapporté que Google prévoit d’apporter de nouveaux icônes à la barre d’état avec Android 15.

Si vous utilisez Android depuis l’époque d’Android Lollipop ou Marshmallow, vous avez peut-être vu l’introduction du style Material Design. Ce style a introduit des icônes plates pour divers indicateurs de la barre d’état tels que le réseau mobile, le réseau WiFi ainsi que les icônes de la batterie. Android Authority vient maintenant de rapporter que Google semble abandonner les icônes plates au profit de nouvelles icônes segmentées.

Source de l’image: Android Authority

Les nouveaux changements apporteront maintenant l’indicateur WiFi sous le style de l’iPhone et l’indicateur de réseau sous le style de l’interface utilisateur One UI de Samsung. En ce qui concerne l’icône de la batterie, l’icône de la batterie affichera maintenant le pourcentage de batterie à l’intérieur de l’icône elle-même. Si on y réfléchit, les nouvelles icônes de la barre d’état d’Android 15 ressembleront beaucoup à l’iPhone et à la gamme de smartphones Samsung.

Quels téléphones seront dotés de ces nouvelles icônes de la barre d’état? Tous les téléphones Android qui sont livrés avec Android d’origine sont inclus. Les appareils de marques telles que Nokia, Motorola et la série Pixel de Google auront ces icônes. Les autres appareils des fabricants (OEM) auront des icônes de statut basées sur les surcouches Android qu’ils utilisent.

Source de l’image: Android Authority

Alors, que pensez-vous des nouvelles icônes de la barre d’état qui seront mises en place avec Android 15 et au-delà? Est-ce quelque chose que vous attendez avec impatience, ou préférez-vous le style des icônes plates de la barre d’état?

Pensez-vous que les icônes de statut colorées devraient faire leur retour? Partagez vos pensées ci-dessous.