Homme blessé par un singe dans un état critique, a été infecté par un virus rare : les risques

Un homme de trente-sept ans est dans un état critique après avoir été blessé par un singe dans un parc de Hong Kong. L’homme a été infecté par l’herpèsvirus simien ou virus B, un pathogène qui circule normalement chez les singes. Il est mortel dans 70% des cas. Quels sont les risques.

Un homme se bat pour sa vie à cause d’une infection rare mais grave causée par un virus qui circule normalement chez les singes, l’herpèsvirus simien ou plus simplement le virus B. Jusqu’à présent, comme indiqué dans l’article « B-Virus (Cercopithecine herpesvirus 1) Infection in Humans and Macaques: Potential for Zoonotic Disease » publié dans Emerging Infectious Diseases, seulement quelques dizaines de cas ont été signalés chez l’homme, cependant, le pathogène partage une grande partie du patrimoine génétique avec les herpes simplex virus 1 et 2, impliqués dans l’herpès labial et génital et dans la varicelle. On ne peut pas exclure qu’à l’avenir, suite à des mutations aléatoires, la transmission du virus à l’homme soit favorisée. Ce serait un gros problème car la mortalité de la maladie est de 70 pour cent. Heureusement, jusqu’à présent, comme indiqué par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, un seul cas de transmission d’homme à homme a été confirmé.

Le patient atteint par l’herpèsvirus simien est un homme de 37 ans qui a été blessé par un singe lors d’une visite au parc Kam Shan de Hong Kong, comme l’a indiqué le Centre pour la Protection de la Santé (CHP) du Département de la Santé (DH) de la Région administrative spéciale chinoise. Environ 2 000 singes appartenant à deux espèces, le singe rhésus (Macaca mulatta) et le macaque crabier ou « mangeur de crabes » (Macaca fascicularis), y vivent. Les interactions avec les visiteurs ne sont pas rares, bien qu’elles soient potentiellement dangereuses tant pour l’homme que pour les singes, comme le montre le cas en question. L’herpèsvirus simien circule normalement dans la salive, les urines et les matières fécales de ces animaux ; lorsqu’ils sont infectés, ils peuvent le transmettre à l’homme par le biais de griffures et de morsures. Le contact avec les fluides corporels et les muqueuses des primates non humains (yeux, bouche, nez) positifs peut également déclencher la contagion.

Environ trois semaines après avoir été blessé, le trentenaire a été emmené à l’hôpital Yan Chai de Hong Kong avec une forte fièvre et un « état de conscience réduit », comme l’ont précisé les autorités sanitaires chinoises. Son état s’est rapidement détérioré et est devenu critique. « Il est maintenant pris en charge dans le service de soins intensifs de l’hôpital et son état est critique », a expliqué le Centre pour la Protection de la Santé, qui a confirmé le diagnostic après des analyses du liquide céphalorachidien. Les CDC expliquent que les premiers symptômes de l’infection par le virus B sont similaires à ceux de la grippe, tels que la fièvre, les frissons, les douleurs musculaires, les maux de tête et la fatigue. Des vésicules peuvent également apparaître autour de la zone de morsure ou de griffure potentielle du singe infecté. Si elle n’est pas rapidement traitée avec des antiviraux, l’infection peut entraîner une inflammation du cerveau et de la moelle épinière, pouvant être mortelle.

Les autorités de Hong Kong (et d’ailleurs) soulignent qu’il est essentiel de maintenir une distance avec les singes et de ne pas les nourrir, bien que de nombreux touristes et curieux ne respectent pas ces consignes. Heureusement, jusqu’à présent, le virus ne semble pas aussi efficace pour infecter l’homme, compte tenu des multiples interactions avec ces animaux et des très peu de cas enregistrés officiellement à ce jour. Cependant, comme indiqué, on ne peut pas exclure une mutation de l’herpèsvirus simien le rendant plus dangereux même pour Homo sapiens.