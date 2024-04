HIMIWAY A7 PRO: Le nouveau vélo électrique urbain sportif ultra endurant

Le marché des vélos électriques est en constante évolution. Les attentes des utilisateurs sont de plus en plus élevées et les fabricants redoublent d’ingéniosité pour répondre à ces demandes. Dans ce contexte effervescent, un acteur sort du lot par sa capacité à innover et à repousser les limites : Himiway. La marque a récemment mis sur le marché le HIMIWAY A7 PRO, un vélo électrique qui promet une expérience de conduite inégalée. Mettons le projecteur sur ce produit qui pourrait bien se positionner comme le nec plus ultra en matière de vélo électrique.

Le concept HIMIWAY

Créée en 2017, Himiway est une entreprise qui cherche constamment à repousser les limites. Son ambition première : permettre à chacun d’escalader les sommets, de voir plus loin, d’aller plus loin. La marque a commencé par répondre à un besoin spécifique : la quête incessante des utilisateurs de vélos électriques pour une plus grande autonomie. Alors que la plupart des vélos électriques du marché se contentent d’une autonomie de 48 à 64 kilomètres, Himiway a travaillé dur pour améliorer cette spécification. Aujourd’hui, les vélos de la marque offrent en moyenne une autonomie 43% supérieure à celle de leurs concurrents, soit entre 97 à 129 kilomètres après une seule charge.

L’innovation : HIMIWAY A7 PRO

La volonté d’Himiway d’offrir des vélos électriques de haute qualité, de haute spécification et de haute performance est bien illustrée avec ce nouveau modèle : HIMIWAY A7 PRO. Ce vélo urbain sportif est le premier de la marque à être équipé d’une suspension arrière pneumatique à quatre articulations DNM AO-06 /165*38mm BK. Ce système réduit considérablement les vibrations en absorbant efficacement les chocs. Il offre ainsi une expérience de conduite plus douce et plus confortable, y compris sur les routes de ville présentant des obstacles et des irrégularités.

Parmi les autres innovations technologiques du HIMIWAY A7 PRO, citons le moteur central de 250W et le capteur de couple. Ces éléments apportent une assistance précise et instantanée en fonction de la force et de la vitesse de pédalage du cycliste, assurant ainsi une expérience de conduite confortable et fluide.

Ajoutez à cela un système de freinage à disque aux deux roues et une batterie LG de 48V 15Ah assurant une autonomie de 80 kilomètres, et vous obtenez un vélo électrique capable de fournir une haute puissance de 120 Nm.

Confort et flexibilité

À côté de ses performances techniques intéressantes, le HIMIWAY A7 PRO offre un niveau de confort et de souplesse haut de gamme grâce à ces nombreux équipements de séries.

Le siège réglable permet d’ajuster la hauteur en fonction de celle du cycliste et de ses besoins de conduite, apportant ainsi une position de conduite plus confortable.

Le système de chargement modulaire MIK facilite l’installation et l’enlèvement de divers accessoires tels que des porte-bagages, des sièges pour enfants, etc.

En outre, le HIMIWAY A7 PRO peut supporter un poids total (comprenant le cycliste et la charge) allant jusqu’à environ 136 kg.

Design

Le HIMIWAY A7 PRO allie performance et esthétique. Son design européen, disponibles en cinq couleurs différentes, est épuré et ses lignes courbes et modernes traduisent l’élégance de ce vélo.

