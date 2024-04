Un nouveau bug dans Android Auto oblige tout le monde à utiliser Google Maps

Étant l’une des solutions les plus utilisées, Android Auto est indispensable pour de nombreux conducteurs sur les routes. Cette solution Google s’appuie sur certaines applications auxquelles les utilisateurs ont pris l’habitude d’utiliser. Désormais, un nouveau bug dans Android Auto semble obliger les utilisateurs à utiliser Google Maps et non Waze et d’autres applications dédiées.

Il y a un nouveau bug dans Android Auto

Malgré toute l’attention portée par Google à Android Auto, ce service n’a pas été exempt de problèmes et de bugs inhabituels. Ces problèmes sont normalement traités par Google, mais leur résolution est souvent longue et est loin d’empêcher une utilisation normale par les conducteurs.

Ces situations se sont répétées au cours des derniers mois, mais elles sont désormais à nouveau à l’ordre du jour. Un nouveau bug est signalé par de nombreux utilisateurs d’Android Auto et semble obliger les utilisateurs à utiliser Google Maps, contrairement aux options définies.

Google Maps devient l’application utilisée

D’après ce qui est rapporté, contre toute commande des conducteurs, Google Maps finit par être utilisé. Cela se produit naturellement chaque fois que l’Assistant Google est utilisé pour obtenir un itinéraire ou pour donner une commande associée à la conduite sur Android Auto.

Qu’il s’agisse de Waze ou d’autres applications de navigation sur Android Auto, toutes les commandes vocales sont acheminées vers Google Maps. La seule façon de résoudre le problème, selon les rapports de certains utilisateurs, est de désactiver complètement Google Maps sur leurs smartphones.

Le problème semble provenir de l’Assistant Google

Cette situation est peut-être sur le point d’être résolue par Google et semble avoir une origine qui n’a rien à voir avec Google Maps. Certains utilisateurs concernés affirment que la version 15.13.46.28 de l’application Google, associée à l’Assistant Google, a restauré la fonctionnalité qui ne fonctionnait pas.

Il n’y a toujours aucune indication ni position du géant de la recherche, ni sur le problème ni sur sa solution apparente. C’est encore une situation anormale avec Android Auto, qui semble cette fois profiter à Google Maps et à aucune autre application présente.