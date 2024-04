Qu’est-ce que la paralysie de Bell qui a figé la moitié du visage de Simona Ventura: symptômes, causes et traitement

À cause d’une infection virale ou pour des raisons complètement inconnues, les muscles du milieu du visage peuvent s’affaiblir ou se bloquer complètement, entraînant une condition appelée paralysie de Bell. Simona Ventura en a été affectée. Voici ce que nous savons sur les symptômes, les causes et le traitement de cette condition.

Lors de l’épisode du dimanche 7 avril 2024 de Citofonare Rai 2, l’animatrice de télévision Simona Ventura est apparue avec une paralysie faciale à moitié du visage, avec laquelle elle a affirmé être aux prises depuis un jour. La star de Bentivoglio a immédiatement rassuré le public en soulignant qu’il s’agissait d’une « condition transitoire » causée par le froid. Plus précisément, Simona Ventura a été touchée par la paralysie de Bell, une « faiblesse soudaine des muscles d’un côté du visage » qui « se produit lorsque le nerf facial gonfle et est comprimé », expliquent les autorités sanitaires du manuel MSD. Elle peut affecter le côté droit ou gauche du visage, très rarement les deux. Dans le passé, George Clooney en avait également souffert.

La cause de la condition est souvent idiopathique – c’est-à-dire inconnue -, mais comme l’a souligné l’animatrice, le froid peut également être impliqué. Les températures basses et les variations de température, par exemple, peuvent réactiver l’infection latente du virus de l’herpès simplex, un pathogène qui peut enflammer le septième nerf crânien (nerf facial) d’un côté du visage, entraînant une faiblesse musculaire ou une véritable paralysie. La condition, traitable avec des corticostéroïdes, est souvent transitoire, mais dans les cas les plus graves, elle peut laisser des séquelles. Voici tout ce que nous savons sur la paralysie de Bell.

Qu’est-ce que la paralysie de Bell qui a touché Simona Ventura ?

Comme indiqué par la Mayo Clinic, la paralysie de Bell est une condition qui « cause une faiblesse soudaine des muscles d’un côté du visage ». Le pic maximum, avec une paralysie complète possible de la moitié du visage concernée, se produit dans les 48 à 72 heures, selon les manuels MSD. Avant l’apparition soudaine des signes caractéristiques, une légère douleur derrière l’oreille ou autour de la mâchoire peut se manifester. La faiblesse ou la paralysie est déclenchée par la compression et/ou l’enflure du nerf facial (ou du visage) du côté droit ou gauche, le septième nerf crânien. Il s’agit d’un nerf à propriétés mixtes, à la fois motrices et sensorielles. En plus de contrôler les muscles liés aux expressions faciales et certaines glandes, telles que les glandes lacrymales, le nerf est également associé au goût dans la partie antérieure de la langue ; c’est pourquoi les patients atteints de la paralysie de Bell peuvent également présenter une altération ou une perte de ce sens.

Les symptômes de la paralysie de Bell

L’enflure et l’irritation du nerf facial se répercutent sur la capacité de bouger les muscles du visage, donc parmi les signes et symptômes de la condition, on trouve des difficultés ou une impossibilité (paralysie) à avoir des expressions faciales telles que sourire, froncer les sourcils ou cligner des yeux. La partie du visage touchée peut paraître affaissée et bloquée. Parmi les autres symptômes de la paralysie de Bell indiqués par la Mayo Clinic, on compte la bave, les maux de tête, les altérations de la quantité de larmes et de salive produites, la perte du goût et une sensibilité accrue au son du côté touché par la condition. La sécheresse de la bouche et des yeux est possible en raison de l’incapacité à contrôler correctement les muscles associés à la bouche et aux yeux.

Les causes de la paralysie de Bell

Comme indiqué, dans la grande majorité des cas, la cause déclenchante de la paralysie de Bell est inconnue. Cependant, on estime que parmi les principaux événements catalyseurs, il y a une réactivation de l’infection latente par le virus de l’herpès simplex (ce qui provoque l’herpès labial et le zona), qui peut rester « en embuscade » à l’intérieur de notre organisme – en particulier dans les ganglions neuronaux – même toute la vie. En cas de stress grave, de variations de température et d’autres conditions, le virus peut se manifester en causant une inflammation. Si le nerf crânien VII droit ou gauche est touché (très rarement les deux), la paralysie de Bell peut se manifester en raison du gonflement/irritation du nerf. D’autres virus peuvent également la déclencher. La plupart du temps, la paralysie faciale est causée par des conditions bénignes, mais on ne peut exclure les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs ou la maladie de Lyme, c’est pourquoi les médecins recommandent de demander immédiatement des soins médicaux si les symptômes se manifestent. Des examens tels que les TAC, les IRM et les analyses de sang peuvent exclure les maladies les plus graves.

Traitement de la paralysie de Bell

Les symptômes de la paralysie de Bell ont tendance à régresser en quelques semaines et disparaissent d’eux-mêmes en quelques mois, mais le médecin peut prescrire des corticostéroïdes pour faciliter le processus. Les manuels MSD indiquent que des collyres et des bandages peuvent également être prescrits pour éviter la sécheresse oculaire, qui peut entraîner des brûlures, des démangeaisons, des infections et des ulcérations cornéennes, entre autres. Chez certains patients, la paralysie de Bell peut laisser des séquelles permanentes, telles qu’une absence de reprise complète du contrôle des muscles du visage.