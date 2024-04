On met en garde contre l’existence d’une bulle de l’IA, et sa rupture pourrait même affecter ChatGPT

De plus en plus d’analystes se demandent s’il y aura un avenir clair pour l’IA

L’IA met en lumière une perspective inquiétante

Depuis le lancement de ChatGPT il y a près de deux ans, l’évolution de l’IA a été pratiquement imparable. Chaque version s’est améliorée à bien des égards par rapport aux précédentes, non seulement de la société OpenAI, mais également de toutes celles qui ont émergé autour et qui voulaient lui faire concurrence. Il y a longtemps que GPT-4 n’est plus seul, et nous trouvons d’autres modèles comme Claude ou Gemini de Google.

Cependant, les experts parlent maintenant d’une bulle plus que possible, du moins c’est ce que rapporte CNBC de la main de l’analyste financier Richard Windsor.

Ce phénomène pourrait s’avérer assez inquiétant à l’avenir, car en cas d’éclatement, nous serions confrontés à l’hiver de l’IA, ce qui entraînerait un arrêt brutal de la production et de la recherche dans ce domaine.

La bulle de l’IA

Chaque jour, de nouvelles entreprises axées sur l’IA générative voient le jour. Certaines, encore jeunes et localisées dans des incubateurs de startups, bénéficient de massives financements de la part des investisseurs. Toutes ces entreprises sont lancées dans une course effrénée pour faire quelque chose lié à l’IA.

Ainsi, l’analyste affirme qu’il s’agit d’une bulle similaire à celles qui se sont produites ces dernières années. La bulle d’Internet de 1999, celle de la conduite autonome en 2017. Toutes ont en commun des attentes exagérées qu’il était ensuite impossible de satisfaire.

Le capital continue d’affluer vers le secteur de l’IA avec très peu d’attention portée aux fondamentaux de l’entreprise. C’est un signe clair que lorsque la musique s’arrêtera, il n’y aura pas beaucoup de chaises disponibles – Richard Windsor.

Et bien qu’il n’y ait pas de perspective claire selon laquelle les investisseurs pourraient tirer un profit de leurs investissements à l’avenir, il semble que beaucoup d’entre eux continuent d’avoir l’intention d’investir des sommes énormes d’argent dans les entreprises d’intelligence artificielle. Quelque chose dont certains investisseurs en capital, tels que Kai Wu, mettent en garde en affirmant que cela pourrait finir en larmes, comme le souligne Futurism.

Pour beaucoup, ce phénomène rappelle trop la bulle vécue avec les dotcom. C’est-à-dire qu’à la fin des années 90, de nombreuses entreprises ont investi une quantité incroyable d’argent dans la création de sites web, alors qu’il s’est avéré être un secteur moins rentable. Même certains, comme John Hussman, président du Hussman Investment Trust, ont annoncé que cela serait la bulle spéculative la plus extrême de l’histoire financière des États-Unis, selon une enquête publiée sur leur site internet.

Les grandes entreprises qui ont des bases solides dans d’autres domaines de la technologie, telles que NVIDIA ou Microsoft, survivraient sans problème. La véritable difficulté lors de l’éclatement de la bulle serait rencontrée par ces petites entreprises qui reçoivent d’énormes quantités de capitaux et qui fonctionnent de manière assez irrégulière en pensant qu’elles pourront vendre leurs services d’IA générative pour vingt euros par mois. Le meilleur exemple de cela est, ni plus ni moins, que ChatGPT de Sam Altman.

Ainsi, un problème assez notable se pose, et de plus en plus d’experts signalent un chemin assez dangereux où l’on vit une situation très similaire au passé, mais d’une ampleur encore plus grande et dangereuse.