En 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté : voici pourquoi les efforts déjà déployés ne sont pas suffisants.

Selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), les niveaux des trois principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux, continuent d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent par communiqué aux décennies passées. Parmi les principales causes, on trouve les combustibles fossiles, l’agriculture intensive et les déchets.

Le réchauffement climatique est étroitement lié aux niveaux de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. En effet, ils créent une sorte de barrière qui emprisonne la chaleur absorbée par la surface terrestre, augmentant ainsi la température. C’est pourquoi il est essentiel de les réduire pour essayer de limiter l’impact de la crise climatique, en restant en dessous du seuil symbolique de 1,5°C d’augmentation des températures mondiales. Cependant, les efforts déployés au cours de la dernière décennie pour atteindre l’objectif fixé en 2015 à Paris ne sont pas encore suffisants.

Une nouvelle confirmation provient de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), l’agence scientifique américaine chargée du changement climatique et de ses effets sur la météo et les océans. Les plus de 15 000 échantillons d’air prélevés dans son laboratoire de surveillance mondiale – le Global Monitoring Laboratory (GML) – ont révélé que les niveaux des trois principaux gaz à effet de serre d’origine anthropique ont continué d’augmenter en 2023 : le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux.

Les niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère continuent d’augmenter

Selon les prévisions du Noaa, bien que en 2023 le taux de croissance de ces trois gaz n’ait pas atteint les niveaux records des dernières années, il est resté conforme aux augmentations de la dernière décennie. Les résultats obtenus jusqu’à présent ne sont pas encore suffisants pour inverser la tendance en cours.

Les données pour les niveaux de chacun des trois gaz sont claires : en 2023, la concentration moyenne du premier et le plus impactant des gaz à effet de serre produits par l’activité humaine, le dioxyde de carbone (CO2), était de 419,3 parties par million (ppm), avec une augmentation de 2,8 ppm par communiqué à 2022. C’est la troisième année que l’augmentation de ce gaz dans l’atmosphère dépasse les 2 ppm. Par communiqué aux niveaux préindustriels, sa présence dans l’atmosphère a augmenté de 50%. Parmi les principales causes, on trouve l’industrie des combustibles fossiles et les émissions causées par les incendies dévastateurs qui ont ravagé certaines régions du monde, soutenus par des phénomènes atmosphériques extraordinaires tels qu’El Niño.

Le CO2 d’origine anthropique est encore le problème le plus urgent : les émissions de dioxyde de carbone sont passées de 10,9 milliards de tonnes par an, enregistrées au début des mesures dans les années 60, à environ 36,6 milliards de tonnes par an en 2023.

Les niveaux de méthane et d’oxyde nitreux augmentent également

Les choses ne vont pas mieux pour le méthane et l’oxyde nitreux. En ce qui concerne le premier, il est vrai que le taux de croissance a diminué par communiqué à 2022, mais il n’est toujours pas suffisant : en 2023, la concentration de méthane – moins présente mais plus efficace que le CO2 pour piéger la chaleur – a augmenté de 10,9 parties par milliard (ppb), contre 13,2 ppb enregistrées en 2022. Cependant, celle de 2023 reste la cinquième augmentation la plus élevée enregistrée depuis 2007. Par communiqué aux niveaux préindustriels, la quantité de ce gaz dans l’atmosphère a plus que doublé (+ 160%). Les principales sources de ce gaz sont le secteur agricole, la production de combustibles fossiles et les décharges de déchets.

L’agriculture intensive, en particulier l’utilisation d’engrais azotés et de fumier, est la principale cause de l’augmentation de la concentration d’oxyde nitreux. Ce gaz, souvent négligé, contribue à 7% du réchauffement climatique causé par l’homme, c’est pourquoi son augmentation progressive, bien que ralentie, dans l’atmosphère est préoccupante : selon le Noaa, elle était de 336,7 ppb en 2023, une augmentation de 1 ppb par communiqué à 2022. Avant l’industrialisation, sa concentration ne dépassait pas les 270 ppb.