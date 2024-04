Samsung montre pourquoi Gorilla Armor rend l’écran du Galaxy S24 Ultra spécial et unique

Lorsqu’il a dévoilé le Galaxy S24 Ultra, Samsung a mis en avant bon nombre de ses fonctionnalités uniques, tant au niveau logiciel, avec l’IA, qu’au niveau hardware et photographie. Il s’agit d’un excellent smartphone, mais la marque a désormais décidé de mettre en avant l’un de ses meilleurs éléments. On parle de l’écran et de la protection Gorilla Armor. Maintenant, Samsung a montré pourquoi c’est l’une de ses principales armes dans ce smartphone.

Gorilla Armor rend l’écran du Galaxy S24 Ultra spécial

La protection Gorilla Armor appliquée est la mise à niveau la plus révolutionnaire proposée dans le dernier smartphone phare de Samsung, le Galaxy S24 Ultra. Cette nouvelle fonctionnalité unique marque une augmentation significative de la résistance et des fonctionnalités optiques de ce smartphone par rapport aux modèles précédents.

Malgré tout l’intérêt suscité autour de ce smartphone et de son hardware, Samsung et Corning ont caché les détails de l’écran Gorilla Armor. Cependant, Samsung a récemment expliqué le fonctionnement de cette technologie et la proposition qui équipe cet écran, notamment à quel point il est incroyablement résistant aux rayures et aux détails dans ses propriétés antireflet.

Pour mettre en valeur cet élément et montrer au marché à quel point il est différent et unique, Samsung a montré en quoi il se démarque. À cette fin, la marque a dévoilé un ensemble d’informations qui révèlent cet élément de manière beaucoup plus détaillée. Ceux-ci peuvent être vus dans la vidéo ci-dessous.

Samsung montre comment cet élément est construit

Dans la vidéo, Samsung montre comment Gorilla Armor utilise un processus de superposition complexe qui consiste à appliquer des revêtements d’une épaisseur nanométrique pour obtenir une plus grande résistance aux rayures et une plus grande clarté optique. Cela se traduit par une durée de vie plus longue et une réduction de l’éblouissement de 75 % pour une meilleure lisibilité dans différents environnements d’éclairage. De plus, l’écran du Galaxy S24 Ultra est incroyablement résistant aux rayures.

De plus, les tests exhaustifs de Samsung montrent que Gorilla Armor est trois fois meilleur aux tests de chute que le verre de protection traditionnel. En même temps, il bloque les reflets, ce qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos même en plein soleil ou dans d’autres conditions d’éclairage difficiles.

L’inclusion par Samsung de Gorilla Armor dans le Galaxy S24 Ultra témoigne de l’innovation continue de l’entreprise. Cela offre non seulement une protection contre les rayures et les chutes, mais également une plus grande clarté et lisibilité de l’écran, permettant aux utilisateurs de visualiser plus facilement le contenu, quel que soit leur emplacement.