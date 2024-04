Le bouton permettant de résumer les e-mails arrive sur l’application Gmail pour aider les utilisateurs

En pariant gros sur l’IA, Google a cherché à donner à ses services et applications l’accès nécessaire à cette nouvelle technologie. C’est déjà une réalité, mais de nouvelles choses émergent chaque jour. Le plus récent se concentre sur l’application Gmail et veut donner aux utilisateurs la possibilité de résumer les emails reçus et ainsi aider les utilisateurs.

Un nouveau bouton pour résumer les emails dans Gmail

D’Android à sa suite de productivité, Google a réussi à intégrer Gemini. Votre IA parvient à conquérir un espace important et à aider les utilisateurs, de manière naturelle et même intuitive, avec tous les avantages inhérents déjà connus.

Le dernier développement vise à rendre Gmail encore plus facile à utiliser, sans obliger les utilisateurs à lire tous les messages. La présence d’un bouton « Reprendre cet email » sera bientôt une réalité et que les utilisateurs pourront utiliser à tout moment et dans n’importe quel message.

Cette nouvelle fonctionnalité est encore en test et a été découverte dans l’une des versions les plus récentes lancées par Google. Il semble encore à un stade précoce de son développement, mais il montre clairement que ce sera bientôt une autre fonctionnalité de ce service, équipé par l’IA de Google.

Google continue d’intégrer Gemini et l’IA aux services

L’application Gmail recevra donc ce que la version de bureau propose déjà depuis un certain temps. Cependant, d’après ce qui a été révélé, cela reste limité à un nombre limité d’utilisateurs et à des conversations par courrier électronique avec plus de deux réponses, plutôt qu’à des courriers électroniques individuels.

En plus du bouton « Reprendre cet e-mail », une entrée Gemini a également été découverte dans le menu de l’application. Aucune fonction n’est actuellement activée et affiche simplement une fenêtre contextuelle vierge avec le logo et le texte Gemini. On ne sait pas encore quelle sera sa fonction, mais elle sera probablement similaire à une autre entrée qui existe dans le menu latéral de Gmail pour les utilisateurs de Workspace Labs.

Ce sera une nouveauté très intéressante pour les utilisateurs, qui pourront faire lire et résumer leurs messages par l’IA. Ce sera particulièrement important pour ceux qui reçoivent beaucoup d’e-mails et qui peuvent voir leur travail facilité par Gemini