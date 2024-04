Le médicament pour le diabète (qui fait maigrir) protège également le cœur : l’étude italienne

Ainsi, un autre médicament, similaire à l’Ozempic, a montré qu’il pouvait ralentir la progression des symptômes de la maladie de Parkinson: des effets qui suggèrent que ces médicaments sont efficaces non seulement contre le diabète et l’obésité, mais peuvent bientôt devenir des produits valides pour prévenir les maladies cardiovasculaires et traiter les maladies neurodégénératives.

Un médicament contre le diabète, parmi ceux qui favorisent la perte de poids comme l’Ozempic (sémaglutide), a montré qu’il était également efficace pour protéger le cœur. Et un autre médicament, toujours similaire à l’Ozempic, a donné des preuves d’efficacité dans le ralentissement de la progression de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative dévastatrice pour laquelle il n’existe pas de cure. Dans les deux cas, il s’agit en effet de médicaments appartenant à la classe des agonistes des récepteurs du GLP-1 (le peptide-1 semblable au glucagon), largement utilisés pour traiter le diabète et de plus en plus utilisés par les stars pour perdre du poids : en plus de leur rôle bien établi dans la stimulation de la production d’insuline et l’inhibition de celle du glucagon, aidant à abaisser le taux de sucre dans le sang et à contrôler la sensation de satiété, ces deux médicaments ont également produit des résultats significatifs dans la réduction du risque d’événements cardiovasculaires et le ralentissement de la progression des symptômes de la maladie de Parkinson.

Deux études distinctes, la première menée en Italie par des chercheurs de l’UniCamillus de Rome, et l’autre coordonnée par l’équipe de recherche clinique française pour la maladie de Parkinson et les troubles du mouvement (NS-Park–F-CRIN), documentent les effets de ces deux médicaments – le tirzépatide et la lixisénaide -, confirmant comment les antidiabétiques peuvent bientôt devenir des solutions efficaces non seulement pour abaisser la glycémie et favoriser la perte de poids, mais aussi pour prévenir les maladies cardiovasculaires et traiter les maladies neurodégénératives.

L’étude italienne sur l’antidiabétique tirzépatide: protège également le cœur

Le médicament antidiabétique tirzépatide, un agoniste du récepteur GLP-1, récemment devenu le deuxième médicament (après le sémaglutide) à être approuvé aux États-Unis et au Royaume-Unis en tant que produit pour perdre du poids, a montré qu’il peut également protéger le cœur, prévenant les événements cardiovasculaires graves, tels que l’insuffisance cardiaque.

Les effets du médicament ont été examinés selon une approche en trois étapes, détaillée dans un article de recherche récemment publié dans le journal Cardiovascular Diabetology, comprenant une méta-analyse des effets cardiovasculaires de la tirzépatide, l’évaluation des effets protecteurs cardiaques in vitro sur les cellules cardiaques humaines, et une analyse bioinformatique pour confirmer le mécanisme d’action.

Les résultats de l’étude ont montré que la tirzépatide avait des effets bénéfiques sur les cellules cardiaques, les protégeant de l’hypertrophie, de la fibrose et de la mort mobile. « Cela suggère que la tirzépatide peut réduire le risque de lésion cardiaque liée au diabète, soulignant son potentiel en tant qu’option thérapeutique pour les études cliniques sur la gestion de l’insuffisance cardiaque », expliquent les chercheurs italiens, coordonnés par le professeur Giuseppe Paolisso, professeur à l’Université UniCamillus de Rome et professeur de médecine interne à l’Université Vanvitelli de Naples.

Par communiqué aux autres antidiabétiques comme le sémaglutide, qui se lie et active uniquement le récepteur GLP-1, ces bénéfices pourraient provenir principalement du fait que la tirzépatide cible également un autre récepteur, celui de l’hormone GIP (glucose-dépendant polypeptide insulinotropique). Les récepteurs GIP, plus exprimés que les récepteurs GLP-1 dans les cellules cardiaques humaines, jouent un rôle prépondérant dans le myocarde ventriculaire, renforçant ainsi l’hypothèse de leur implication directe dans la modulation de la fonction cardiaque. « Dans l’ensemble – ont conclu les chercheurs – ces données suggèrent que les effets cardiaques positifs de la tirzépatide pourraient provenir principalement de la composante GIP et que, malgré l’activité double sur les récepteurs GIP et GLP-1, l’efficacité favorable de cet agent pourrait être attribuée à une plus grande affinité de la tirzépatide pour le récepteur GIP« .

L’étude française sur la lixisénatide: ralentit la progression de la maladie de Parkinson

Même la lixisénatide, un autre médicament utilisé pour traiter le diabète et appartenant à la même famille de médicaments amaigrissants à succès, s’est avérée être un médicament utile non seulement en tant qu’antidiabétique, mais aussi efficace pour ralentir la progression des symptômes de la maladie de Parkinson, tels que les tremblements, les mouvements ralentis, les troubles de la parole et les problèmes d’équilibre.

Dans une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine, la lixisénatide a en effet prouvé qu’elle réduisait les symptômes moteurs de la maladie neurodégénérative, y compris les problèmes de marche, de levée et de mouvement des mains, chez les patients qui, en plus de prendre les médicaments habituels pour la maladie de Parkinson, ont été traités avec le médicament pendant un an, par communiqué aux patients qui ont pris les médicaments pour la maladie de Parkinson et un placebo. « C’est la première fois que nous disposons de résultats clairs, démontrant l’impact de la lixisénatide sur la progression des symptômes de la maladie, expliqué par une action neuroprotectrice », indiquent les chercheurs, coordonnés par le professeur Olivier Rascol, neurologue à l’Université de Toulouse.

Cependant, le médicament a également montré des effets gastro-intestinaux, tels que des nausées, des vomissements et des reflux, ainsi qu’une perte de poids chez certains patients, ce qui rend nécessaire des études supplémentaires visant à déterminer les effets et la sécurité de la lixisénatide chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.