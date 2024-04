Android 15 pourrait avoir un mode bureau amélioré pour les développeurs et éventuellement le public

Futur : Google a introduit le « mode bureau » d’Android en 2019 avec Android 10. Cependant, il a été presque exclusivement conçu pour les développeurs. Plus récemment, la société a amélioré la fonctionnalité avec des contrôles supplémentaires, ce qui pourrait signifier l’arrivée d’un mode bureau plus convivial pour les utilisateurs réguliers.

Android 15 pourrait inclure un mode bureau quelque peu utilisable pour faire du système d’exploitation une plate-forme de productivité plus compétente. Google s’est concentré sur l’amélioration de son mode bureau en 2022, et une récente mise à jour d’Android 14 montre déjà des résultats prometteurs.

Google a initialement conçu le mode bureau nu d’Android pour fournir aux développeurs d’applications un environnement de test avancé permettant de vérifier le comportement des applications dans des scénarios multi-écrans. Il n’avait pas l’intention de rendre le mode accessible au public, car il lui manquait certaines des fonctionnalités les plus élémentaires auxquelles les utilisateurs d’ordinateurs de bureau s’attendent.

Android Authority rapporte que la mise à jour la plus récente d’Android 14 QPR3 Beta 2.1 inclut une expérience de bureau plus raffinée. Le mode bureau est toujours caché derrière plusieurs indicateurs, ce qui signifie que Google ne souhaite pas que les utilisateurs l’essayent encore. Cependant, la fonctionnalité présente un système de gestion de fenêtres amélioré par rapport à ce dont Android était capable auparavant.

Les utilisateurs peuvent désormais redimensionner et déplacer librement les fenêtres des applications, ce qui rend le mode plus proche d’un environnement de bureau traditionnel. L’expérience n’est que légèrement gênée par le système d’exploitation masquant temporairement le contenu de la fenêtre lors du redimensionnement. Windows peut également être glissé vers l’un ou l’autre bord de l’écran, offrant une option supplémentaire pour organiser les applications sur l’écran, similaire à la fonctionnalité Snap de Microsoft Windows. Les applications Android plein écran permettent désormais d’ouvrir la fenêtre en mode plein écran, écran partagé ou forme libre.

Un mode bureau amélioré pourrait attirer les personnes souhaitant utiliser leur téléphone comme ordinateur temporaire lors de leurs déplacements. Cependant, on ne sait toujours pas comment Google commercialisera cette fonctionnalité ou si elle prendra en charge les périphériques externes tels qu’une souris et un clavier.

Le mode bureau d’Android nécessite encore plus de temps de développement. Il n’existe pas de « lanceurs » ou de raccourcis clavier appropriés pour la gestion des fenêtres, et peu d’applications prennent en charge l’option glisser-déposer. Pour que cela réussisse, Google doit encourager les développeurs à mettre en œuvre la prise en charge du mode bureau. Vraisemblablement, il publiera une API pour les aider dans cet effort. Sinon, le mode bureau natif d’Android ne peut pas rivaliser avec les environnements de productivité tiers comme Samsung Dex ou Motorola Ready For.

