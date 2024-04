Roblox affirme qu’il n’exploite pas le travail des enfants, mais qu’il aide simplement les adolescents vivant dans un bidonville

Remise en contexte: Après presque 20 ans sur le marché, Roblox est toujours extrêmement populaire. Une partie de son attrait réside dans le fait que les utilisateurs peuvent partager les jeux qu’ils ont créés. La plateforme leur permet également de monétiser leurs créations. Cependant, les choses se compliquent si l’on considère l’âge de ces créateurs de contenu.

Roblox compte plus de 200 millions de joueurs par mois. Une partie non négligeable de ces joueurs sont des adolescents, voire des enfants plus jeunes, ce qui conduit à des accusations d’exploitation d’enfants. Cependant, Stefano Corazza, le patron de Roblox Studio, affirme que la plateforme est accusée à tort.

Eurogamer a interviewé Corazza à la GDC, où la société présentait un nouvel ensemble d’outils basés sur l’IA. Interrogée sur la réputation de Roblox en matière d’exploitation des enfants, Corazza a fourni des réfutations quelque peu discutables. Les personnes peuvent dire que Roblox exploite le travail des enfants, mais Corazza pense que l’entreprise offre aux jeunes joueurs la possibilité de gagner de l’argent partout dans le monde.

« Je peux avoir 15 ans, en Indonésie, et vivre dans un bidonville », a déclaré Corazza. « Et maintenant, avec juste un ordinateur portable, je peux créer quelque chose, gagner de l’argent et survivre. »

La démocratisation apportée par le contenu généré par les utilisateurs (UGC) a toujours un revers à prendre en compte, et les jeunes joueurs de Roblox sont également impliqués dans ce problème.

Corazza a déclaré avoir entendu de jeunes joueurs de Roblox et affirme qu’ils n’exprimaient pas le sentiment d’être exploités. Ils considèrent la monétisation des UGC comme le « plus gros cadeau » qui leur est offert. Le financement de Roblox destiné aux joueurs plus jeunes et plus âgés s’élève désormais à 1 milliard de dollars. La plupart des personnes qui gagnent de l’argent sur la plateforme ont plus de 18 ans, mais Corazza a admis que la société avait embauché « des adolescents » (c’est-à-dire des mineurs) dont les créations ont été appréciées par des millions de joueurs.

Roblox a rapidement publié une longue déclaration clarifiant les remarques de Corazza concernant l’embauche d’adolescents. Il dit qu’il n’embauche pas de mineurs. Au lieu de cela, il rémunère les créateurs de contenu au sein de l’immense communauté Roblox pour jouer, programmer et apprendre via la plate-forme, quel que soit leur âge. Vous pouvez lire la longue explication de la société dans la couverture mise à jour d’Eurogamer.

Comme beaucoup d’autres plateformes basées sur l’UGC, la plupart des personnes qui créent du contenu sur Roblox ne gagnent pas d’argent. Les créateurs de Roblox sont « payés » en « Robux », une monnaie du jeu d’une offre de 3,50 $ pour 1 000 Robux.

Il est difficile d’établir un taux de change équitable car l’entreprise facture plus pour sa monnaie que ce qu’elle paie pour la récupérer. Les packages de versions vont de 400 Robux pour 4,99 $ à 10 000 pour 99,99 $. Cependant, quel que soit le montant que vous achetez, vous ne verrez jamais un taux de change de 1:1.

