Radiations nucléaires en Russie, déclaré « état d’urgence » à Khabarovsk : quels sont les risques

Les autorités de la ville de Khabarovsk, dans l’extrême orient russe, ont déclaré l’état d’urgence dans une zone où une « source de radiation » a été trouvée : des niveaux élevés ont été détectés près d’une structure électrique à environ 2,5 km des bâtiments résidentiels.

La dernière nouvelle diffusée par l’agence de presse TASS indique que les autorités de la ville de Khabarovsk, dans l’extrême orient de la Russie, ont déclaré l’état d’urgence après la détection d’une « source de radiation » potentiellement cancérigène. L’accès à la ville de Khabarovsk, un district industriel sur la rivière Amour, dans la partie sud-est du pays près de la frontière avec la Chine, a été limité, suscitant des inquiétudes chez les résidents et tous ceux qui se souviennent de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui faisait partie de l’ancienne Union soviétique en 1986.

Des niveaux élevés de radiation ont été détectés près d’un pylône électrique, à environ 2,5 km des bâtiments résidentiels. Selon les informations, la source des radiations aurait été localisée près d’un centre de collecte de déchets métalliques, « retirée et placée dans un conteneur de protection » et « transportée dans une installation de stockage de déchets radioactifs ». Personne n’a été blessé ou exposé aux radiations et « il n’y a aucun danger pour la santé des citoyens », a ajouté l’agence de presse, citant la section locale de l’organisme russe de surveillance de la sécurité des consommateurs, précisant également que les niveaux de radiation seront surveillés pendant les deux prochains jours et que la source de radiation fera l’objet d’une enquête.

Environ une semaine après qu’une vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux montrant un homme portant un masque de protection et un détecteur de radiation, montrant que le compteur de l’appareil indiquait progressivement des valeurs plus élevées alors qu’il marchait sur une « décharge de déchets », la fuite de radiation a été signalée. Dans la vidéo, on entendrait l’homme dire que le nombre affiché sur le compteur était de 20 microsieverts (µSv), bien que la lecture la plus élevée visible à l’écran soit de 5,99.

Pour avoir une idée de la signification de ces mesures, il suffit de penser qu’une dose de 5 à 10 µSv correspond aux radiations provenant d’une série de radiographies dentaires et que les personnes déplacées vivant près du site de l’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, auraient été exposées à une dose maximale de 68 millisieverts (mSv), soit plus de 1 000 fois supérieure à celle détectée dans la vidéo.

Quels sont les risques de la fuite de radiation en Russie ?

Les informations officielles limitées ne permettent pas d’évaluer les risques potentiels de l’exposition aux radiations à Khabarovsk. Dans le cas où l’exposition maximale aurait été de 20 microsieverts (µSv), elle serait bien inférieure aux doses moyennes auxquelles les assistants de vol sont par exemple exposés. On estime que les doses professionnelles annuelles sont de 1,5 à 1,7 millisievert (mSv), soit presque cent fois supérieures.

Plus généralement, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) indique que la limite d’exposition professionnelle est de 50 mSv par an (jusqu’à un seuil de 100 mSv sur une période de cinq ans consécutifs) et un maximum de 1 mSv par an pour les individus. Selon la CIPR, un sievert – donc 1000 mSv – entraîne un risque de développer un cancer de 5,5%, sur la base du modèle linéaire sans seuil controversé (LNT), un modèle dose-réponse utilisé pour estimer les effets sur la santé liés à l’exposition aux radiations.

Selon ce modèle, les dommages augmenteraient linéairement avec l’augmentation du niveau de dose de radiation absorbée ou de dose équivalente de radiations ionisantes, et cela vaudrait également pour de petites valeurs de dose, c’est pourquoi il est appelé sans seuil. Autrement dit, selon le modèle linéaire sans seuil, le risque de développer une tumeur ou une leucémie augmenterait linéairement avec l’augmentation de la dose équivalente, à partir d’une exposition de 2,4 millisieverts par an. Si tel était le cas, chez des sujets exposés, par exemple, à 3,4 millisieverts par an, le nombre de cancers et de leucémies enregistrés devrait être 40 % plus élevé que la moyenne mondiale.