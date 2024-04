Intel Core Ultra 5 234 V "Lunar Lake" CPU révélé dans le dernier firmware

La grande image: Les ordinateurs portables équipés des processeurs Intel Lunar Lake devraient arriver sur le marché plus tard cette année, mais les volumes ne devraient augmenter qu’en 2025. Une série de fuites récentes a révélé des détails clés sur les puces de nouvelle génération, et maintenant le premier Lunar Lake. Le processeur Lake a apparemment été identifié dans les derniers drivers de firmware d’Intel.

Selon un fuyard fréquent qui s’appelle Michael sur X, le processeur Lunar Lake-M inopiné est le Core Ultra 234V. La liste indique que la puce a une conception à 8 cœurs, dont quatre cœurs de performance « Lion Cove » et quatre cœurs d’efficacité « Skymont ». Intel aurait supprimé l’hyper-threading, à commencer par la gamme Arrow Lake, de sorte que la puce Lunar Lake n’a que huit threads au lieu de 12 ou 16.

La puce divulguée avait une fréquence de base de 2,10 GHz avec un boost de 3,10 GHz, tous deux légèrement plus lents que prévu, probablement parce que nous avons affaire à un exemplaire d’ingénierie et non au SKU de vente au détail. La fuite suggère également que la prochaine puce intègre un iGPU Battlemage Xe2, éventuellement avec 64 EU à partir de 8 cœurs Xe.

XE_LUNARLAKE 64a0:0004 dgfx:0 gfx:Xe2_LPG (20.04) média:Xe2_LPM (20.00)https://t.co/tJwXhJFi3b – Michael (@miktdt) 4 avril 2024

Des spéculations précédentes indiquaient que Lunar Lake pourrait être expédié avec une mémoire LPDDR5x intégrée et offrir des performances NPU jusqu’à 3 fois plus rapides par rapport à Meteor Lake. Par ailleurs, Scuttlebutt a suggéré que la tuile CPU des puces Lunar Lake pourrait être basée sur le nœud de processus 20A d’Intel, tandis que le GPU pourrait être une tuile 3 nm de TSMC. Cependant, ces rapports ne sont pas vérifiés et doivent être pris avec des pincettes.

La fuite de Michael intervient quelques jours seulement après que l’ordinateur portable Galaxy Book 5 Pro de nouvelle génération de Samsung, alimenté par un processeur Lunar Lake à 8 cœurs, soit apparu dans la base de données SiSoftware Sandra. La fréquence de base de la puce était de seulement 1,6 GHz, avec une fréquence boost de 2,8 GHz. Le Galaxy Book 5 alimenté par Lunar Lake devrait être le successeur des ordinateurs portables Galaxy Book 4 existants de Samsung, qui fonctionnent sur des processeurs Arrow Lake.



