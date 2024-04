Le maire de Venise parle un anglais parfait en vidéo: mais il y a une astuce

La traduction des logiciels d’IA repose sur des algorithmes et des modèles computationnels qui traduisent automatiquement le texte ou la parole d’une langue à une autre.

Le langage approximatif des politiciens nous a donné des collections de mèmes, mais cette époque pourrait se terminer, comme le montre la dernière vidéo publiée par Luigi Brugnaro, maire de Venise. La vidéo diffusée lors d’une conférence de presse au palais Grazioli, à Rome, montre le maire expliquant en anglais courant le fonctionnement du billet d’entrée à Venise. Comme toujours, il y a un truc derrière la magie, et dans ce cas, nous parlons d’intelligence artificielle (IA). Sans cela, a expliqué Brugnaro, son anglais aurait été fragmentaire.

Les logiciels de traduction automatique sont conçus pour les entreprises, les créateurs et les personnalités publiques qui souhaitent produire des vidéos multilingues. Ils peuvent également être utilisés dans le domaine de l’éducation ou comme traducteur simultané lors de conférences ou de réunions. La réalisation de vidéos nécessite la technologie deepfake, qui existe depuis des années mais qui est plus performante et plus facile à utiliser grâce à l’intégration de l’IA. Pour traduire les vidéos, il est souvent nécessaire de charger le film et de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. L’intelligence artificielle sera capable de reproduire le rythme et la prononciation correcte. Certains logiciels sont capables de générer une traduction simultanée.