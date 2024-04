Pourquoi vous ne devez jamais jeter des antibiotiques et d’autres médicaments dans les toilettes ou les poubelles

De nombreux individus, au lieu de les déposer dans les emplacements prévus pour les médicaments, préfèrent jeter les médicaments périmés ou inutilisés dans les ordures ou les toilettes. C’est un comportement à éviter absolument, comme l’a souligné le professeur Ilaria Capua. Voici les raisons.

À la fin de la pièce de théâtre « Le Parole della Salute Circolare » qui s’est tenue le 4 avril à l’Université Sapienza de Rome, la virologue et essayiste Ilaria Capua a rappelé que chacun de nous peut apporter sa (importante) contribution pour protéger l’environnement et la santé, qui sont étroitement liés. La scientifique a souligné qu’à cet égard, il y a un comportement à éviter absolument, c’est-à-dire jeter les antibiotiques et autres médicaments dans les toilettes ou les ordures. Beaucoup de personnes, surtout après la date de péremption, au lieu de les laisser dans les dépôts spéciaux pour les médicaments (disponibles dans de nombreuses pharmacies mais pas partout), préfèrent s’en débarrasser rapidement en tirant la chasse d’eau ou en les jetant dans les ordures ménagères. Il s’agit d’actes qui pourraient sembler « anodins » pour certains, mais qui sont en réalité parmi les plus impactants en termes de responsabilité individuelle.

Comme l’explique la professeure Capua, ces médicaments ainsi éliminés se retrouvent dans le sol, dans la mer, où ils polluent les écosystèmes et reviennent ensuite vers nous comme un boomerang, par exemple à travers la chaîne alimentaire, l’eau douce que nous buvons. L’exposition à de petites doses – mais chroniques – des principes actifs présents dans les médicaments, difficilement dégradables dans l’environnement, peut avoir des effets néfastes sur notre santé et celle d’autres animaux, plantes et micro-organismes, mais ce n’est pas le principal danger, le principal danger est la résistance aux antibiotiques. Les bactéries continuellement exposées à ces médicaments dispersés dans l’environnement peuvent développer une résistance, par exemple via une combinaison de mutations génétiques et de processus naturels de réplication. Certaines bactéries peuvent présenter des mutations aléatoires qui les protègent des molécules antibiotiques ; celles qui survivent à l’exposition environnementale peuvent continuer à se reproduire et donner naissance à des colonies de « superbactéries » qui ne sont plus tuées par la prise d’antibiotiques. La résistance peut également être favorisée par une utilisation incorrecte de ces médicaments, par exemple en les prenant délibérément sans indication médicale (rappelons que les antibiotiques sont inutiles contre les virus) ou en ne respectant pas le cycle prescrit.

Des bactéries telles que Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa et diverses espèces d’Enterobacteriaceae – comme Escherichia coli et des représentants des genres Klebsiella, Serratia et Proteus – ont été placées sur une sorte de liste noire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) car elles constituent une menace réelle pour la santé publique, notamment en raison de leur résistance aux antibiotiques. Ces micro-organismes, très répandus dans les environnements hospitaliers, sont devenus résistants à différentes classes d’antibiotiques tels que les carbapénèmes, les macrolides, les pénicillines, les fluoroquinolones et autres. Comme l’a raconté Ilaria Capua lors de son spectacle, c’est Sir Alexander Fleming, le découvreur de la pénicilline, lors de son discours de réception du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945, qui a alerté l’opinion publique et la communauté scientifique sur les risques de l’utilisation incorrecte des antibiotiques, car cela favorisait cette résistance.

En Italie, il s’agit d’un problème particulièrement grave, pour plusieurs raisons. Il est bon de savoir que récemment, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a réprimandé l’Italie car les médecins prescrivent trop d’antibiotiques. Selon les données de 2017, dans notre pays, on prescrivait 28 doses pour mille habitants en soins primaires, contre une moyenne de 18 doses dans les pays de l’OCDE. De plus, fait encore plus inquiétant, en Italie, environ 11 000 passage par an sont dus à des infections causées par des superbactéries, soit un tiers des 33 000 passage qui se produisent dans toute l’Europe (1,3 million dans le monde). La majorité des victimes italiennes sont infectées à l’hôpital ou dans d’autres établissements de soins de santé. Si cela ne suffisait pas, l’Association des entreprises pharmaceutiques (Farmindustria) a estimé que la résistance aux antibiotiques causera un véritable massacre en Italie d’ici 2050, avec pas moins de 450 000 victimes. À la lumière de ces données alarmantes, nous ne pouvons que réitérer les conseils donnés par le professeur Capua lors du spectacle basé sur son livre éponyme : ne pas jeter les antibiotiques dans l’environnement et les utiliser uniquement lorsque cela est prescrit par un médecin, en respectant parfaitement la prescription.