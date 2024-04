Comment effacer votre compte Monefy sans complications : voici comment protéger vos données

Vous pourrez facilement résilier le service de gestion financière

Monefy est une application populaire qui vous permet de suivre facilement vos revenus et dépenses

Monefy, l’application de gestion financière, peut être très utile, mais il se peut que vous ne souhaitiez plus l’utiliser et que vous souhaitiez fermer votre compte. Si vous souhaitez donc fermer votre compte Monefy, Netcost-security.fr vous explique comment le faire facilement afin que les données fournies à l’application soient correctement supprimées avant de désinstaller l’application de votre appareil mobile.

Résiliez Monefy facilement

Résilier le service Monefy est très simple. Pour fermer votre compte de manière permanente, ne désinstallez pas simplement l’application. En désinstallant le service, vous n’annulerez pas votre profil et Monefy continuera de stocker vos données, donc la meilleure option serait d’accéder aux paramètres et de supprimer complètement votre compte. Après que Monefy a supprimé votre compte, vous pouvez désinstaller l’application pour la faire disparaître de votre téléphone portable ou de votre tablette.

Maintenant, n’oubliez pas que si vous payez pour le service premium de Monefy, la première chose à faire avant de fermer le compte est de passer au plan gratuit. Puisque vous avez dépensé de l’argent pour ce service, il est recommandé de profiter au maximum de l’argent que vous avez investi dans l’application avant de la fermer. Une fois que votre service payant a expiré et que vous êtes dans la version gratuite, il est préférable de désactiver votre compte et de vous désinscrire de manière définitive.

Oui, fermer votre compte est gratuit

Comme on peut s’y attendre d’une application dont le service de base est gratuit, vous pouvez également fermer votre compte gratuitement sur Monefy. Par conséquent, si vous souhaitez que vos données soient supprimées des serveurs de l’application, cette méthode est la plus efficace pour que vos données ne soient pas conservées indéfiniment par ce service. Comme tout service, Monefy conservera les données pendant un certain temps conformément aux lois, mais ne les utilisera plus à des fins commerciales.

D’autre part, si vous souhaitez conserver votre compte mais ne pas être facturé, ne vous inquiétez pas, car Monefy est un service gratuit (si vous ne choisissez pas le service payant) et vous ne recevrez aucun frais ou paiement similaire pour maintenir l’application inactive. Par conséquent, si vous souhaitez conserver l’application, vous n’aurez aucun problème avec des frais indus ou similaires, à moins d’avoir activé l’abonnement payant, que vous pouvez désactiver facilement depuis l’application elle-même.

En réalité, si avant de désinstaller Monefy, vous souhaitez en savoir plus à son sujet, Netcost-security.fr en a déjà parlé à propos de Monefy et de tout ce qu’elle offre. Il est important de prendre des décisions avec le maximum d’informations possibles, donc avant de la désinstaller, n’hésitez pas à consulter les informations disponibles sur cette application de gestion financière.

Alternatives au service Monefy

Il existe de nombreuses applications ayant un objectif similaire à Monefy. En réalité, c’est un bon moyen de se familiariser avec les fintechs à un niveau de base avant de se lancer dans le monde des néobanques. Si vous êtes intéressé par des gestionnaires de données comme ce service, vous pourriez également être intéressé par d’autres applications telles que YNAB, avec une grande quantité de détails sur les données, ou comme MoneyHero, également axée sur l’épargne. Il existe de nombreuses applications dans ce domaine, il est donc recommandé d’en consulter plusieurs pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Il existe également des applications de gestion financière qui présentent des caractéristiques différenciatrices. L’une d’entre elles est SplitWise, qui est parfaite pour ceux qui partagent des dépenses avec d’autres personnes, qu’il s’agisse d’amis, de membres de la famille, de collègues, etc. Cette application est capable de faire plusieurs répartitions afin que chaque personne paie toujours sa part, en plus de pouvoir gérer des budgets. Cependant, si vous recherchez une application pour gérer des budgets, Goodbudget vous permettra de faire ces répartitions budgétaires facilement.

De plus, si vous recherchez des produits plus avancés pour votre gestion financière, la fintech espagnole Fintonic pourrait vous intéresser, car elle vous permet de lier vos comptes bancaires et vous avertira de chacune des opérations effectuées, tout en offrant des services de financement et de prêts. D’autre part, si vous envisagez également de passer aux néobanques, des entités de monnaie électronique comme Wise, ou des banques numériques comme Revolut, vous notifieront également les mouvements effectués sur votre compte.