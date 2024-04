La NASA a identifié la défaillance du Voyager 1 après cinq longs mois : Oui, il y a un plan pour la réparer.

Une petite partie de la mémoire de Voyager 1 est corrompue, ce qui fait qu’elle envoie des données sans signification. Cependant, il y a une bonne nouvelle. La NASA sait où se trouve le défaut et va essayer de désactiver cette puce mémoire.

De tous les objets créés par l’Homme, la sonde spatiale Voyager 1 est celle qui est la plus éloignée de nous. Ses transmissions voyagent à la vitesse de la lumière, mais mettent un jour pour arriver sur Terre. Pour aggraver la situation, le dernier ingénieur de l’équipe originale a pris sa retraite il y a près d’une décennie.

Par conséquent, dans ces conditions, la NASA continue de tenter de sauver le vaisseau spatial de ce qui semblait être sa fin définitive. Et, après avoir identifié la cause du problème, elle est plus optimiste que jamais.

La sonde envoie des données sans signification

Depuis novembre, Voyager 1 nous envoie des données illisibles. Le soupçon était fort, mais les ingénieurs de la NASA viennent de confirmer la cause de la défaillance : une petite portion de mémoire corrompue dans l’un des ordinateurs de bord de la sonde.

Cet ordinateur est connu sous le nom de sous-système de données de vol (FDS). Il est responsable de l’emballage des données scientifiques et techniques collectées par les capteurs du vaisseau spatial, et de les transmettre à l’unité de modulation de télémétrie (TMU), qui les envoie ensuite vers la Terre à l’aide d’un émetteur radio.

3 % de mémoire corrompue

Début mars, la NASA a réussi à obtenir que Voyager envoie un message lisible en réponse à une « sollicitation », une commande qui demande la lecture de la mémoire du FDS, y compris son code source et ses variables.

Après avoir analysé le contenu de la réponse, les ingénieurs de l’équipe ont confirmé que 3 % de la mémoire du FDS est corrompue, ce qui provoque le flux de données sans signification qui leur est transmis par la sonde.

Le coupable serait une seule puce mémoire qui stocke la partie affectée du FDS. Dans cette optique, la NASA soupçonne qu’il est responsable de la défaillance, soit en raison de l’impact d’une particule énergétique voyageant dans l’espace, soit simplement parce qu’elle s’est usée avec le temps.

Lancée en 1977, Voyager 1 est à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre, dans l’espace interstellaire, un endroit d’intérêt pour les scientifiques car il échappe à l’influence des champs magnétiques créés par le Soleil et entre dans le royaume du plasma interstellaire.

Malgré la distance, l’âge de la sonde et les difficultés de travailler avec un logiciel écrit il y a un demi-siècle, la NASA pense pouvoir trouver un moyen de faire fonctionner le FDS sans la puce mémoire endommagée, afin que Voyager 1 puisse à nouveau envoyer des données scientifiques normalement.

Cependant, il pourrait s’écouler des mois avant que l’équipe ne trouve une solution, rédige le correctif et l’envoie en toute sécurité vers la sonde pour résoudre le problème.