Bienvenue dans le futur : PETGUGU est ta toilette intelligente pour chats.

Tout ce que vous devez savoir sur PETGUGU, la première toilette intelligente et à chasse d’eau pour chats

Voici PETGUGU, la première toilette intelligente pour chats

Intelligence artificielle, voitures autonomes, parapluies robots… Et si ce dont vous aviez besoin dans votre vie était des toilettes intelligentes pour vos animaux de compagnie? Eh bien, voici pour l’instant cette création appelée PETGUGU, qui promet depuis sa page de produit sur Indiegogo un confort et une hygiène inégalés pour nos chats et leurs excréments.

De toute évidence, ce n’est pas le premier produit pour la maison intelligente qui prétend nous aider avec nos animaux de compagnie, car Xiaomi explorait déjà comment les nourrir et les hydrater dans un passé récent, mais PETGUGU est la première toilette intelligente avec chasse d’eau pour chats que nous voyons sur la planète entière.

C’est un appareil sans aucun doute innovant, dont le principal avantage est de nous faire oublier le nettoyage de la litière de nos chats et leurs odeurs désagréables, ainsi que les bactéries et les germes, car comme vous le verrez maintenant et comme l’ont décrit nos collègues de GizmoChina, ce PETGUGU dispose de fonctionnalités très avancées.

Voici PETGUGU, la première toilette intelligente et à chasse d’eau pour chats

Tout d’abord, soulignons que le design du produit est optimal pour faciliter l’entrée des chats à l’intérieur, garantissant ainsi le confort de nos animaux de compagnie. En réalité, grâce à sa technologie CatComfort, il peut accueillir des chats de toutes races ou tailles, supportant des poids d’environ 12 kilogrammes.

La toilette est également très facile à installer, elle peut être connectée au réseau d’assainissement afin d’éliminer automatiquement les excréments avec de l’eau, étant compatible avec du sable soluble et nous évitant ainsi la gêne de l’entretien des litières pour chats dans nos maisons.

Sa capacité de stockage de sable est de 15 litres, ce qui permet de satisfaire les besoins de jusqu’à 3 chats pendant 12 jours. De plus, elle dispose d’un système d’élimination des germes par UV capable d’éliminer jusqu’à 99% des bactéries, offrant ainsi un environnement propre et stérile loin des problèmes de salubrité.

Elle évite également les odeurs grâce à ses fonctions intelligentes de désodorisation et de désinfection, en utilisant de nombreux capteurs tels que l’infrarouge, le poids ou les ultrasons. Elle dispose même d’une caméra de vision nocturne en HD.

Tout cela garantit la sécurité maximale du chat tant à l’entrée qu’à la sortie, car toute opération du PETGUGU est suspendue lorsqu’il est à l’intérieur et reprend automatiquement lorsque l’animal sort à nouveau de la toilette. Et ce n’est pas tout, car une application nous permettra de contrôler la santé de notre animal de compagnie en analysant ses habitudes sanitaires.

Chaque fois qu’un chat y accède, PETGUGU enregistre son poids et analyse ses selles pour nous fournir des informations précieuses sur sa santé gastro-intestinale.

PETGUGU, prix et lancement

Comme nous l’avons mentionné, pour l’instant, l’appareil n’est disponible que sur Indiegogo grâce au crowdfunding, avec des perspectives modestes et 3 mécènes ayant déjà contribué à hauteur de 76% du total demandé de 5,018 dollars, avec évidemment une flexibilité pour ce plafond.

Sur la plateforme, il y a quelques offres exclusives pour les early birds, avec le PETGUGU à partir de1,099 dollars et 28 jours pour adhérer à la campagne.

C’est un produit révolutionnaire et en tant que tel, personne ne devrait avoir pensé qu’il serait pas cher. Dans tous les cas, de nombreux propriétaires de chats pourront se décharger plus longtemps de l’hygiène de leurs animaux de compagnie, donc il a certainement une place dans l’industrie comme l’ont eu les aspirateurs robots intelligents à leur époque.