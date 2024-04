La NASA sélectionnera l’un de ces trois concepts pour son rover Artemis

La NASA a sélectionné trois entreprises privées, Intuitive Machines, Lunar Outpost et Venturi Astrolab, pour concevoir et construire le prochain véhicule tout-terrain lunaire (LTV). Le rover accompagnera la mission de l’équipage Artemis vers le pôle sud de la Lune. Ces sociétés seront responsables de la conception, de la construction et des tests du véhicule sous la direction et la supervision de la NASA.

Chaque entreprise a sa propre vision de ce à quoi devrait ressembler un rover lunaire moderne. Chacun a soumis des rendus LTV conceptuels plutôt sympas. Mon préféré est le concept Moon RACER LTV d’Intuitive Machines (masthead). Cependant, les exigences de la NASA priment sur l’esthétique, de sorte que le véhicule final sera probablement très différent. Il convient de mentionner que la NASA a accordé 77 millions de dollars à Intuitive Machines en 2019 pour livrer cinq charges utiles scientifiques sur la surface lunaire.

Le rover doit gérer un terrain accidenté afin que le système de suspension et les pneus soient robustes. Il devrait disposer d’un espace de chargement suffisant pour collecter des échantillons et transporter d’autres équipements destinés aux expériences. À cet égard, il devra fonctionner comme un laboratoire portable.

« Ce véhicule augmentera considérablement la capacité de nos astronautes à explorer et à mener des recherches scientifiques sur la surface lunaire tout en servant également de plate-forme scientifique entre les missions en équipage », a déclaré Vanessa Wyche, directrice du Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Les fonctionnalités supplémentaires attendues par l’agence incluent une gestion avancée de l’énergie, une conduite autonome et des communications/navigation de pointe. La NASA prévoit d’utiliser la fonction de conduite autonome pour poursuivre ses objectifs scientifiques entre les missions Artemis. À une époque où l’agence spatiale n’a aucune activité à réaliser, le prestataire de services peut louer du temps commercialement à toute personne souhaitant mener ses propres expériences ou explorations lunaires.

La NASA dispose de 4,6 milliards de dollars à distribuer au cours des 10 prochaines années. Les entreprises reçoivent chaque année des « commandes de tâches à prix fixe » pour franchir des étapes importantes, la première étant une étude de faisabilité. Au cours de la prochaine année, les entreprises rechercheront et développeront une conception répondant à toutes les exigences de la NASA. S’ils franchissent le jalon, ils peuvent passer à l’ordre de tâches suivant et le processus se répète.

L’une des dernières tâches à accomplir avant la mission habitée Artemis est de livrer un prototype fonctionnel sur la Lune pour des tests pratiques et une démonstration. La NASA prévoit qu’un seul modèle parviendra à ce cycle de financement. Après cela, la société fournira le rover sous forme de contrat de service jusqu’en 2039.

« Avec les missions Artemis avec équipage, et lors des opérations à distance lorsqu’il n’y a pas d’équipage à la surface, nous permettons la science et la découverte sur la Lune toute l’année », a déclaré Jacob Bleacher, scientifique en chef de l’exploration à la direction des missions de développement des systèmes d’exploration de la NASA. Siège social à Washington.

La Nasa n’a pas mentionné de délai précis pour le lancement d’un prototype à des fins de test. Cependant, le calendrier optimiste pour l’atterrissage d’un équipage est Artemis III en 2026, ce qui est à peine suffisant pour accomplir la tâche. Une estimation plus réaliste serait Artemis IV, prévu pour 2028, donnant aux entreprises moins de quatre ans pour disposer d’un modèle fonctionnel. Ils feraient mieux de s’occuper.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :