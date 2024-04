Le premier à appeler la Dengue « fièvre rompue » était l’un des pères fondateurs des États-Unis, le docteur Benjamin Rush, qui a rédigé un communiqué sur une épidémie dans la région de Philadelphie à la fin du XVIIIe siècle. C’est pourquoi elle est connue sous ce nom peu rassurant.





Les premières lignes de l’approfondissement consacré à la dengue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définissent la maladie comme la « fièvre rompue » ou « fièvre des os cassés ». Les manuels MSD pour les professionnels de la santé donnent la même indication pour l’infection virale, transmise par la piqûre de moustiques du genre Aedes, tels que le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti) et le moustique tigre (Aedes albopictus). Ce sont des noms assez inquiétants et peu rassurants qui reflètent l’un des symptômes les plus caractéristiques de la condition. Il ne s’agit évidemment pas de fractures, mais de douleurs particulièrement intenses aux os et aux articulations, tellement invalidantes qu’elles rendent parfois difficiles même les mouvements les plus simples.





Le terme « fièvre rompue » pour décrire la Dengue a été utilisé pour la première fois dans un document de 1789 rédigé par le docteur Benjamin Rush, médecin et homme politique américain célèbre pour être l’un des pères fondateurs des États-Unis et signataire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776). Le communiqué a été rédigé pour décrire une grave épidémie de Dengue qui a frappé la région de Philadelphie à partir de 1780, au cours de laquelle de nombreux patients ont souffert de douleurs aiguës aux os et aux articulations. Comme l’indiquent les manuels MSD, après une période d’incubation de 3 à 15 jours – c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’exposition à l’agent pathogène (piqûre de moustique) et l’apparition des symptômes – la « fièvre, les frissons, les maux de tête, les douleurs orbitaires avec mouvements oculaires, les douleurs lombaires et une prostration grave » se manifestent soudainement. « Pendant les premières heures, des douleurs d’intensité élevée apparaissent également dans les jambes et les articulations, justifiant la dénomination de fièvre rompue (breakbone) », soulignent les experts. Cela est dû à l’inflammation des tissus causée par l’invasion virale.

En raison de la façon dont les quatre sérotypes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4) des flavivirus – virus à ARN monocaténaire – transmis par les moustiques Aedes attaquent notre organisme, la deuxième infection présente un risque considérablement plus élevé de développer une symptomatologie grave, pouvant conduire à des complications potentiellement mortelles. On estime que sur plus de 100 millions de cas enregistrés dans le monde, environ 20 000 entraînent le passage des patients. Les complications comprennent la fièvre hémorragique de la Dengue, le choc, l’encéphalopathie, les convulsions, le syndrome de Guillain-Barré et bien d’autres encore. Bien que la mortalité soit assez faible, le nombre énorme de cas positifs a néanmoins un impact élevé sur les systèmes de santé et entraîne la perte de vies humaines.

L’Amérique connaît actuellement la pire épidémie de dengue de son histoire, avec plus de 3,5 millions de cas et 1 000 passage (800 au Brésil) enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année. En 2023, de janvier à mars, il y avait trois fois moins d’infections, tandis que pour toute l’année, on a compté 4,5 millions de cas, un chiffre (déjà record) destiné à être « brisé » en 2024. La préoccupation ne concerne pas seulement le continent américain – en particulier les pays sud-américains tels que le Brésil, l’Argentine et le Paraguay, les plus touchés – mais aussi le reste du monde, en raison de la mondialisation et du changement climatique qui favorisent la propagation de la dengue, comme l’explique la virologue Ilaria Capua à Netcost-security.fr.

Par exemple, les voyageurs positifs peuvent être piqués par des moustiques tigres autochtones qui sont capables de transmettre le virus à d’autres personnes, créant ainsi des foyers locaux. En 2023, plus de 80 cas de dengue ont été enregistrés en Italie grâce à cette dynamique. En ce qui concerne le changement climatique, il faut craindre l’expansion de l’aire de répartition du moustique de la fièvre jaune, principal vecteur de la dengue et beaucoup plus efficace que notre moustique tigre pour la transmettre. Cette espèce n’est pas encore présente en Italie, mais tout comme le moustique tigre est arrivé à partir des années 90 du siècle dernier, on ne peut pas exclure son arrivée dans les prochaines années. Cela augmenterait le risque de propagation de différentes pathologies liées à la zone tropicale et subtropicale de la planète.