Qu’est-ce que la « maxisphère » qui a sauvé le gratte-ciel de Taipei du tremblement de terre

L’énorme sphère du Taipei 101, suspendue du 92e au 87e étage, fait partie du plus grand système d’amortissement au monde : en oscillant, elle a compensé les mouvements causés par le violent séisme qui a frappé Taïwan.

La maxisphère du Taipei 101, partie du système d’amortissement du gratte-ciel de la capitale de Taïwan. Crédit : Wikipedia/Armand du Plessis

Le Taipei 101, le gratte-ciel record de la capitale de Taïwan, a été sauvé du séisme grâce à une sphère d’acier de 660 tonnes. Suspendue à l’intérieur du bâtiment, entre le 92e et le 87e étage des 101 étages de la célèbre tour, l’énorme sphère fait partie du plus grand système d’amortissement au monde qui, en oscillant, a compensé les mouvements provoqués par le séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter, le plus fort des 25 dernières années. Le système est une sorte de pendule qui aide le bâtiment, haut de 508 mètres, à résister également aux fortes rafales de vent auxquelles il est exposé.

L’amortisseur de masse, conçu par la société canadienne Motioneering, est en mesure de se déplacer dans le sens opposé aux oscillations de la structure, grâce à trois composantes clés : une masse mobile (la « maxisphère »), des ressorts et des dispositifs d’amortissement, qui dissipent ensemble l’énergie du mouvement en chaleur. Les dissipateurs, en particulier, sont le fruit de l’expérience d’une entreprise italienne, Fip Mec de Selvazzano (Padoue), et ont été testés par le professeur Renzo Vitaliani, ancien enseignant en génie à l’Université de Padoue, désormais à la retraite.

Illustration du système d’amortissement du Taipei 101. La sphère en acier de 660 tonnes est suspendue à l’intérieur du bâtiment, entre le 92e et le 87e étage, et peut être vue depuis le 89e étage. Crédit : Wikipedia/Someformofhuman

Avant le séisme du 3 avril 2024, l’amortisseur de masse du Taipei 101 avait connu sa plus grande oscillation en août 2015, lorsque le typhon Soudelor avait provoqué des rafales de vent atteignant 233 km/h. « Le déplacement du pendule dans le sens inverse de l’oscillation induite par le vent du bâtiment a limité le mouvement de la structure et préservé le confort des occupants, malgré les conditions extrêmes », avaient expliqué à l’époque les ingénieurs de Motioneering. Auparavant, le système avait également été mis en œuvre lors du séisme du Sichuan en 2008.

Outre le Taipei 101, de nombreux autres gratte-ciel sont équipés d’amortisseurs de masse ou de systèmes similaires pour limiter les oscillations et maintenir l’intégrité structurelle. Au Taipei 101, le dispositif est capable de se déplacer d’un mètre et demi dans n’importe quelle direction, réduisant ainsi jusqu’à 40% des mouvements. La sécurité, cependant, a un prix : la construction de l’amortisseur de masse du bâtiment a coûté environ 4 millions de dollars. Son élégance, en revanche, en a fait une attraction touristique (visible pour tous les visiteurs en prenant l’ascenseur jusqu’au 89e étage) et a inspiré la mascotte Damper Baby, en vente dans de nombreux stores de souvenirs de Taipei.