Les œufs ne font pas augmenter le cholestérol, selon une nouvelle étude

Une équipe de chercheurs américains a déterminé que les œufs n’augmentent pas le taux de cholestérol sanguin, qu’il s’agisse du « bon » ou du « mauvais » cholestérol. Ils sont parvenus à cette conclusion après avoir comparé les analyses de ceux qui en mangeaient 12 ou plus par semaine à celles de ceux qui en mangeaient au maximum quelques-uns ou n’en mangeaient pas du tout.

Pour ceux qui souffrent d’un taux élevé de cholestérol ou qui présentent des facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires, les œufs sont généralement considérés comme des aliments « interdits » ou du moins à consommer avec modération, par exemple deux par semaine. C’est précisément parce qu’ils favoriseraient l’augmentation du cholestérol contenu dans le jaune. Toutefois, une nouvelle (petite) étude semble contredire cette association connue de presque tous. Manger plusieurs œufs par semaine (12 ou plus) par communiqué à ne pas en consommer/manger quelques-uns n’a en effet eu aucun effet négatif sur les valeurs du soi-disant « mauvais cholestérol » (lipoprotéines de basse densité, LDL) ni sur celles du « bon cholestérol » (lipoprotéines de haute densité, HDL-C), qui selon des études récentes ne serait pas si « bon » que ça, au contraire. Une légère amélioration, statistiquement non significative, de ces valeurs a même été observée chez les grosses consommateurs d’œufs. Il semble donc que le mythe des œufs « ennemis » du cœur et du cholestérol élevé, lui-même catalyseur de possibles et graves pathologies cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, soit discrédité. Les résultats devront bien sûr être confirmés par des enquêtes plus approfondies.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Duke Clinical Research Institute de Durham, en Caroline du Nord, a déterminé que les œufs ne favorisent pas le cholestérol élevé. Les chercheurs, coordonnés par le docteur Nina Nouhravesh, sont parvenus à leurs conclusions après avoir inclus dans une étude 140 personnes ayant déjà eu un événement cardiovasculaire ou présentant au moins deux facteurs de risque associés, tels qu’un indice de masse corporelle élevé (BMI), le diabète, l’hypertension artérielle élevée (hypertension) et le cholestérol élevé. Les participants avaient en moyenne 66 ans (âge minimum 50 ans), et hommes et femmes étaient également représentés. Ils ont subi des visites périodiques, des analyses de sang et des questionnaires alimentaires pour détecter les changements dans les niveaux de cholestérol associés à la consommation d’œufs.

Les participants ont été répartis en deux groupes : ceux qui ne mangeaient pas d’œufs ou en mangeaient au maximum quelques-uns par semaine, et ceux qui en consommaient au moins 12 sur la même période. Il convient de souligner que Nouhravesh et ses collègues se sont principalement concentrés sur les œufs dits « fortifiés », c’est-à-dire enrichis en nutriments et autres substances bénéfiques pour l’organisme qui sont rares dans les œufs ordinaires. Parmi elles figurent la vitamine D, les vitamines du groupe B, l’iode, le sélénium, les oméga-3 et autres substances. Les œufs fortifiés peuvent également contenir moins de graisses saturées, considérées comme nocives pour la santé à des niveaux significatifs.

En croisant toutes les données, il est apparu que chez les personnes qui consommaient 12 œufs ou plus par semaine, à la fin de la période de suivi de quatre mois, une diminution de 0,64 mg/dl de « bon cholestérol » et de 3,14 mg/dl de « mauvais cholestérol » a été observée. Bien que ces valeurs n’aient pas été statistiquement significatives, selon les auteurs de l’étude, elles indiquent que la consommation d’œufs fortifiés ne contribue pas à augmenter les niveaux de cholestérol chez les patients considérés à risque. De manière plus générale, dans le groupe qui consommait le plus d’œufs, on a également observé une réduction du cholestérol total ; une réduction de la troponine (une molécule associée aux lésions cardiaques) ; une réduction de la résistance à l’insuline ; une augmentation de la vitamine B ; une réduction des particules de « mauvais cholestérol » ; et une réduction d’un biomarqueur associé aux lipides (apoB).

Bien que les résultats doivent être confirmés par des enquêtes plus approfondies, ils suggèrent que les œufs ne sont pas aussi « mauvais » pour la santé cardiaque que communément imaginé. « Il s’agit d’une petite étude, mais elle nous rassure sur le fait que manger des œufs fortifiés est acceptable en ce qui concerne les effets sur les lipides sur une période de quatre mois, même chez une population à risque élevé », a souligné le docteur Nouhravesh dans un communiqué de presse. « Bien que cela soit une étude neutre, nous n’avons observé aucun effet indésirable sur les biomarqueurs de la santé cardiovasculaire et des signaux potentiels de bénéfices résultant de la consommation d’œufs fortifiés ont été identifiés, justifiant d’autres enquêtes dans des études plus vastes », a conclu l’experte.

Les scientifiques estiment que la « mauvaise réputation » des œufs pourrait être associée au fait qu’ils sont généralement consommés avec du beurre, du bacon et d’autres viandes transformées qui ne sont pas des choix sains pour le cœur. Il est clair qu’il est toujours important de consulter un spécialiste en nutrition avant de changer ses habitudes alimentaires. Les détails de l’étude intitulée « Prospective Evaluation of Fortified Eggs Related to Improvement in the Biomarker Profile for Your Health: Primary Results from the PROSPERITY Trial » seront présentés lors d’une conférence de la session scientifique annuelle de l’American College of Cardiology, qui se tient actuellement.