En offrant la possibilité d’utiliser WhatsApp sur des appareils secondaires, il existe désormais un nouvel espace d’amélioration de ce service. De nombreuses fonctionnalités doivent être transposées et cela a déjà commencé. Comme on peut le constater maintenant, WhatsApp continue de travailler pour offrir aux utilisateurs une sécurité maximale avec une nouvelle fonctionnalité importante.

Comme nous l’avons vu, la sécurité et la confidentialité apparaissent désormais au cœur des évolutions de WhatsApp. La plupart des nouvelles fonctionnalités entrent dans ces catégories et visent à éviter aux utilisateurs des ennuis et à protéger leurs données.

Ces préoccupations ne concernent plus uniquement les appareils principaux avec la possibilité d’avoir WhatsApp sur des appareils secondaires. De nombreuses fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et sont importantes pour que chacun puisse maintenir sa protection à des niveaux élevés.

Par conséquent, et comme c’est déjà disponible, WhatsApp s’apprête désormais à offrir la possibilité de protéger les conversations avec des codes sur des appareils secondaires. Cette capacité présente les mêmes caractéristiques que ce qui existe actuellement, mais est désormais également présente dans ces appareils.

Pour utiliser cette fonctionnalité, choisissez simplement cette option et définissez un code d’accès restreint. La conversation choisie disparaîtra immédiatement de la liste la plus récente et deviendra protégée. Comme prévu, vous devrez utiliser le code pour déverrouiller l’accès.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une fonctionnalité complète, certaines options devraient être laissées de côté. Il serait intéressant d’avoir un code transversal pour tous les appareils qui pourrait être utilisé de manière centralisée et unifiée. Pour l’instant, et d’après ce que l’on peut voir, il faudra définir un code pour chaque appareil.

Il sera intéressant de voir si WhatsApp ajoutera quelques extras à cette fonctionnalité et la rendra ainsi plus riche et plus intéressante. C’est le moyen le plus simple et le plus rapide de garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, quelle que soit la situation dans laquelle ce service est utilisé.