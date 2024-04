La prochaine grande aventure d’Apple pourrait être un robot domestique

Après avoir vu ses projets de voiture s’effondrer, Apple a peut-être déjà défini son prochain grand projet. Sa prochaine grande aventure se situera dans le domaine de la robotique et elle pourrait à l’avenir révéler un robot domestique, pour accompagner les utilisateurs dans différentes situations.

Apple aura déjà un remplaçant pour votre voiture

Même s’il n’a jamais été présenté officiellement, le projet de voiture Apple était bien connu de tous. Cela visait à créer une proposition de conduite électrique et autonome, montrant clairement que la marque voulait innover et entrer dans un nouveau domaine, tout comme Xiaomi l’a fait avec tant de succès.

Avec la fin de ce projet, Apple aura transféré tous ses ingénieurs vers les équipes hardware et IA, à la recherche de nouveaux projets et de nouvelles idées. Les recherches sur les systèmes autonomes et la robotique pourraient avoir ouvert les portes du prochain projet de l’entreprise, qui pourrait porter sur un robot domestique.

Un robot domestique pour aider les utilisateurs

Selon ce que des personnes proches du dossier ont révélé, des travaux sur la robotique sont déjà en cours dans la division d’ingénierie hardware et dans le groupe IA d’Apple. Le responsable de l’IA de l’entreprise, John Giannandrea, et les responsables des produits pour la maison, Matt Costello et Brian Lynch, supervisent ce projet.

Ce projet semble déjà avoir ses objectifs bien définis quant à ce qu’il devrait lancer sur le marché. Ce robot Apple suivra l’utilisateur dans toute la maison et prendra en charge toutes les tâches. On ne sait pas exactement quelle fonction il remplirait actuellement, mais l’objectif est d’exécuter des tâches ou des commandes simples.

Le projet prévoit un bras robotique pour un écran

Un deuxième projet qui sera testé est plus limité en termes d’utilisation dans l’espace. Il s’agira d’un bras robotique pour moniteur capable de suivre l’utilisateur ou de réagir à certaines situations sur l’écran. Par exemple, l’écran peut faire un signe de la main lorsqu’une personne dans une conversation hoche la tête.

Les deux projets s’appuient fortement sur le pari d’Apple sur l’intelligence artificielle. Les systèmes autonomes et le prétendu système d’exploitation de sécurité d’Apple Car peuvent être appliqués à ces robots. Bien entendu, les laboratoires internes d’Apple travaillent sur de nombreux projets qui ne voient jamais le jour. Pourtant, étant donné l’intérêt croissant pour ce domaine, cela pourrait même être la prochaine grande aventure d’Apple.