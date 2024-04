Qu’est-ce qui nuit le plus à la santé? Une nouvelle étude pointe du doigt les produits que nous utilisons tous les jours

Ces produits sont destinés aux soins et à l’hygiène personnelle, mais aussi aux dispositifs électroniques, aux textiles et aux rembourrages, qui contiennent des composés nocifs, en particulier pour la santé du cerveau.

Quand on parle de ce qui nuit le plus à la santé, on pense souvent à certains aliments, à l’abus d’alcool ou de substances, ou encore à la vie sédentaire, au stress et à tout ce qui peut avoir un impact sur le bien-être psychophysique. On pense moins souvent aux produits que nous utilisons tous les jours, tels que ceux pour les soins et l’hygiène personnelle, mais aussi à toute une gamme d’articles, des équipements électroniques aux tissus de rideaux ou de canapés, qui ont été au centre d’une nouvelle étude publiée dans Nature Neuroscience, qui a évalué leurs risques pour la santé, en particulier pour celle du cerveau.

De l’enquête menée par une équipe de recherche de l’Université Case Western à Cleveland, dans l’Ohio, il est apparu que au moins deux catégories de composés présents dans de nombreux produits couramment utilisés pourraient être liés au développement de maladies telles que la sclérose en plaques et les troubles du spectre autistique . « Les problèmes neurologiques – expliquent les chercheurs – touchent des millions de personnes dans le monde, mais seulement une fraction des cas peut être attribuée à la génétique, ce qui indique que des facteurs environnementaux encore inconnus peuvent contribuer de manière significative au développement de maladies neurologiques« .

Quels sont les produits courants qui nuisent au cerveau

Certains produits couramment utilisés, tels que les désinfectants, les produits capillaires et l’hygiène personnelle, mais aussi une grande variété d’objets, des équipements électroniques aux matériaux de rembourrage de canapés et de matelas, les tapis et les rideaux, libèrent des substances chimiques qui peuvent compromettre la santé du cerveau et contribuer de manière significative au développement de maladies neurologiques.

Plus précisément, au moins deux catégories de composés, les retardateurs de flamme organophosphorés, qui sont ajoutés aux plastiques, aux textiles et aux équipements électroniques pour réduire leur inflammabilité, et les composés d’ammonium quaternaire, souvent présents dans les désinfectants et les détergents pour leurs propriétés sanitaires, perturbent le développement de cellules spécifiques du cerveau, appelées oligodendrocytes, des cellules spécialisées dans la production de la myéline, la gaine de protection et d’isolation des fibres nerveuses, dont la perte est l’une des principales causes de la sclérose en plaques et d’autres maladies affectant le système nerveux central.

Les composés d’ammonium quaternaire et les retardateurs de flamme organophosphorés endommagent les oligodendrocytes par des mécanismes distincts: les premiers provoquent la mort des oligodendrocytes, tandis que les retardateurs de flamme organophosphorés empêchent leur maturation, comme l’ont démontré les chercheurs sur des systèmes mobiles et organoïdes en laboratoire, ainsi que sur des cerveaux en développement de souris.

Comprendre les effets de l’exposition humaine à ces substances chimiques peut fournir une explication supplémentaire de l’apparition de certaines maladies neurologiques – précise le docteur Erin Cohn du programme de formation pour les scientifiques médicaux de la School of Medicine de l’Université Case Western et auteure principale de l’étude. Notre travail identifie les vulnérabilités toxicologiques pour le développement des oligodendrocytes et met en évidence la nécessité d’un test plus approfondi des impacts de ces composés.