Festival des Lanternes 2024 dans Fortnite : comment participer et obtenir des objets gratuits

Le Festival des Lanternes de l’année 2024 est enfin là dans Fortnite, également connu sous le nom de Lantern Fest. Comme chaque année, il nous permet d’obtenir plusieurs objets skins gratuits en accomplissant des tâches très simples. Dans cette actualité, nous résumons tout ce que vous devez savoir sur cette édition du Festival des Lanternes, y compris les dates, comment participer et ce qu’il faut faire pour obtenir les récompenses gratuites. Allons-y:

Festival des Lanternes 2024 dans Fortnite : dates et comment participer

Le Festival des Lanternes 2024/Lantern Fest 2024 dans Fortnite a lieu du 3 avril 2024 à 10h CEST au 8 avril 2024 à 5h59 CEST. Autrement dit, nous avons cinq jours pour participer et accomplir ses Missions, avec lesquelles nous obtiendrons les objets gratuits. Pour participer, voici ce qu’il faut faire :

Nous nous rendons sur le site officiel des Épreuves des Lanternes/Lantern Trials et nous nous connectons avec notre compte Fortnite. Nous jouons à Fortnite dans les modes Battle Royale, Zéro Construction, Ranked Battle Royale ou Ranked Zéro Construction et pour chaque cercle de la tempête survécu dans ces modes de jeu, nous obtenons 1 insigne. En obtenant 11 insignes, nous obtenons les trois récompenses gratuites.

Capture d’écran du site des Épreuves des Lanternes 2024 de Fortnite

En d’autres termes : en survivant à un total de 55 cercles de la tempête dans Battle Royale, Zéro Construction, Ranked Battle Royale ou Ranked Zéro Construction, nous obtiendrons les trois objets gratuits. Survivre à un cercle de la tempête n’a pas beaucoup de mystère et c’est quelque chose qui se fait en jouant normalement et en survivant le plus longtemps possible. Plus nous restons en vie lors des parties, plus nous survivrons à de cercles de la tempête.

Cependant, le progrès sur le site ne se met pas à jour instantanément ; nous devons cliquer sur le bouton « Consulter mes statistiques » à la fin de chaque partie pour que le progrès et les insignes obtenus se mettent à jour.

Récompenses gratuites des Épreuves des Lanternes 2024 et comment les obtenir

Voici les récompenses gratuites des Épreuves des Lanternes 2024/Lantern Trials 2024 et ce qu’il faut faire pour les obtenir :

Récompenses gratuites du Festival des Lanternes 2024 de Fortnite

Graffiti Bolón Molón : obtenu en obtenant un insigne.

: obtenu en obtenant un insigne. Enveloppe Calma Lunar : obtenu en obtenant 6 insignes.

: obtenu en obtenant 6 insignes. Pioche Dague Nocturne : obtenu en obtenant les 11 insignes.

Nous vous rappelons que ces objets sont simplement skins et n’affectent pas l’équilibre du jeu. Cependant, une fois obtenus, ils seront à nous pour toujours et nous pourrons les équiper lorsque nous le souhaitons depuis la Cabine d’Essayage. Il convient également de rappeler qu’ils ne sont pas exclusifs à l’événement et qu’ils pourraient être disponibles dans la boutique à l’avenir, bien qu’en tant qu’objets payants.

