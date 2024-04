Un clic et les voleurs entrent dans le compte : l’arnaque des bagages perdus à l’aéroport à 2 euros

L’annonce renvoie vers un site pour effectuer le paiement, l’utilisateur saisit le numéro de carte de crédit qui sera ensuite utilisé par les pirates pour voler l’argent et les informations sensibles. Les avis d’autres utilisateurs qui ont déjà acheté la valise apparaissent également : ils sont tous faux.

Tout commence par une annonce publicitaire sponsorisée sur Facebook. Elle montre des piles de valises entassées dans un entrepôt. Personne ne sait ce qu’il y a dedans, mais elles peuvent être achetées pour deux euros. « Nous vidons de toute urgence notre entrepôt aéroportuaire des bagages que nous avons depuis plus de 6 mois ! Le prix de chaque valise est seulement de 2€ ! La livraison est disponible sur tout le territoire national. Les retours sont acceptés dans les 30 jours », écrivent-ils. Les utilisateurs cliquent, saisissent leurs données pour acheter les bagages abandonnés et la fraude est réalisée.

Les annonces sont toutes très similaires et les escrocs utilisent des images retouchées avec Photoshop montrant des entrepôts remplis de valises avec des logos et des enseignes d’aéroport. En réalité, les photos trahissent souvent la fraude, même si les détails peuvent passer inaperçus au premier coup d’œil. Par exemple, une annonce pour des bagages perdus à l’aéroport de Venise affiche l’annonce jaune de l’aéroport de Rome.

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Déjà en janvier, une publication similaire avait été publiée sur Facebook annonçant la vente, toujours au prix de 2 euros, de bagages perdus à l’aéroport de Fiumicino. Au cours de la dernière semaine, de nouveaux profils de faux aéroports ont été créés. Parmi eux, Marco Polo de Venise, Bergame Orio al Serio, Leonardo da Vinci, il y a aussi des pages avec des noms moins spécifiques, comme Rome Airport, ou simplement Aeroporto. L’objectif des escrocs est de vider le compte des victimes. En effet, l’annonce renvoie vers un site pour effectuer le paiement, l’utilisateur saisit les informations, comme le numéro de carte de crédit qui sera ensuite utilisé par les pirates pour voler l’argent et les informations sensibles.

Comment reconnaître une arnaque par SMs : conseils pour ne pas vous faire voler tout votre argent sur votre compte

L’arnaque des valises à deux euros

Les escrocs ont créé des pages officielles d’aéroports du monde entier. Des annonces sont également apparues pour le prétendu aéroport d’Auckland en Nouvelle-Zélande, Changi à Singapour, Heathrow au Royaume-Unis, Hamad au Qatar, Helsinki en Finlande, Re Abdulaziz en Arabie saoudite, Ben Gurion en Israël, OR Tambo à Gauteng ou Oslo Gardermoen en Norvège. Lorsqu’elles sont signalées, Facebook les bloque, mais de nouvelles versions apparaissent rapidement. « Ce n’est pas la première fois que ce genre d’escroquerie émerge. Ces derniers temps, nous avons compté au moins deux douzaines de situations similaires. Il s’agit principalement de pages sociales : lorsque nous réussissons à en fermer certaines, de nouvelles sont ouvertes simultanément », avait expliqué l’aéroport de Rome Fiumicino Leonardo Da Vinci à Netcost-security.fr.

Lorsqu’une page est signalée, l’intervention de la sécurité informatique de l’aéroport puis de la police postale est déclenchée. Quoi qu’il en soit, aucune liquidation ne peut être autorisée et gérée par les aéroports. Si l’objet perdu n’est pas réclamé dans l’année, il devient la propriété de l’État et est ensuite vendu aux enchères publiques organisées avec l’Istituto Vendite Giudiziarie.

Les commentaires des faux utilisateurs

Certaines pages ont des milliers de J’aime et de followers et acquièrent de la crédibilité aux yeux des utilisateurs. Les profils faux, créés spécialement pour piéger les utilisateurs, non seulement suivent les pages, mais interagissent également avec des commentaires et des partages. Ils publient des photos de valises ouvertes et écrivent des avis, racontant ce qu’ils ont trouvé à l’intérieur des bagages perdus. En plus des comptes faux, les escrocs utilisent également des profils volés sur la plateforme.

Les commentaires suivent tous le même scénario. Les faux utilisateurs écrivent : « J’ai trouvé un appareil photo Nikon et quelques nouvelles chemises pour hommes, même à ma taille ! L’appareil photo, cependant, était sans chargeur et la batterie était déchargée ! » Ou bien : « Il y a sept jours, j’ai effectué le paiement pour la valise. Aujourd’hui, j’ai reçu le colis ! Je ne l’ai pas encore inspecté, mais je l’aime déjà ! Même s’il n’y a rien à l’intérieur, la valise vaut 15 fois plus. » Les avis apparaissent plusieurs fois sous les publications, ils sont copiés et collés pour augmenter les interactions. De plus, souvent les mêmes utilisateurs publient plusieurs commentaires différents.

Comment se protéger contre l’arnaque

La règle d’or est de ne jamais partager les codes de sécurité ou les données personnelles, en particulier les numéros de cartes de débit, de crédit ou les codes d’accès. De plus, il faut toujours se méfier des annonces qui semblent trop belles pour être vraies. Elles ne le sont pas. Souvent, des articles en solde, des enchères ou des cadeaux sont publiés. Les escrocs suivent toujours le même scénario et en réalité, l’arnaque des aéroports est très similaire à celle des colis Amazon non réclamés vendus à 3 dollars chacun.

Il ne faut jamais cliquer sur les sites. Ceux qui sont tombés dans le piège doivent changer immédiatement les mots de passe des comptes de messagerie et bloquer, s’ils ont été partagés, les cartes de crédit et de débit. Il est également conseillé de signaler l’arnaque à la Police Postale.