Quels sont les effets de l’alimentation cétogène sur les maladies mentales : les résultats de l’étude pilote

Une étude pilote menée par la Stanford School of Medicine a révélé que suivre un régime alimentaire inspiré du régime cétogène pourrait avoir un effet positif chez les patients atteints de maladies psychiatriques et de troubles métaboliques comme l’obésité ou le diabète. Selon les auteurs de l’étude, des « bénéfices psychiatriques surprenants » ont été observés chez les 21 participants à l’étude.

L’alimentation peut-elle avoir un impact sur la santé mentale ? Selon une nouvelle étude pilote menée par la Stanford School of Medicine, il y a de bonnes raisons de penser que le régime cétogène peut entraîner une amélioration significative chez les personnes souffrant de troubles psychiques tels que la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Les chercheurs ont soumis un groupe de 21 patients sous antipsychotiques à un régime alimentaire inspiré du régime cétogène pendant quatre mois.

Tous les participants à l’étude présentaient également des anomalies métaboliques telles que le diabète, l’obésité ou l’insulino-résistance. À la fin des quatre mois, tous les participants présentaient une amélioration de leur état de santé, non seulement sur le plan métabolique mais aussi sur le plan de la santé mentale. Dans les trois quarts des patients, les symptômes des maladies psychiatriques s’étaient également améliorés de manière significative.

Le lien entre l’alimentation et les maladies psychiatriques

La nouvelle étude, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue spécialisée Psychiatry Research, s’inscrit dans une série de recherches qui étudient les effets potentiels de l’alimentation sur la santé mentale, et plus spécifiquement sur le métabolisme du cerveau. Le choix d’étudier le régime cétogène n’est pas fortuit : comme l’expliquent les auteurs de l’étude, il existe plusieurs preuves dans la littérature scientifique des avantages potentiels de ce régime alimentaire chez les patients souffrant de crises d’épilepsie résistantes aux antipsychotiques. Cependant, le régime cétogène n’avait pas encore été testé chez les personnes atteintes de maladies psychiatriques.

Les participants ont été invités à suivre un régime cétogène en suivant les règles suivantes : aucune restriction en termes de calories journalières à respecter, mais leur régime alimentaire devait être composé de 10% de calories provenant de glucides, 30% de protéines et de 60% de graisses. Les participants ont également reçu un livre de recettes inspirées du régime cétogène et ont été suivis par un « coach santé » pendant toute la durée de l’étude.

Comment le régime cétogène a amélioré la santé des patients

À la fin de l’étude, tous les participants présentaient une amélioration de leur métabolisme : avant les quatre mois de l’étude, 29% d’entre eux souffraient du syndrome métabolique, c’est-à-dire d’une condition particulière caractérisée par la coexistence d’au moins trois des cinq anomalies métaboliques les plus fréquentes, telles que l’obésité ou l’insulino-résistance. Après l’étude, le syndrome avait disparu chez tous les patients.

Ce résultat est important, ont expliqué les auteurs de l’étude, car l’un des facteurs les plus fréquents qui amènent les patients sous antipsychotiques à arrêter leur traitement est le risque de développer l’une de ces conditions métaboliques, qui selon les chercheurs représentent un effet secondaire potentiel de cette catégorie de médicaments.

Les effets sur les maladies psychiatriques

Le changement de régime alimentaire a également entraîné des bénéfices psychiatriques que les chercheurs de Stanford qualifient de « surprenants ». Selon les évaluations médicales périodiques auxquelles ils ont été soumis, une amélioration globale de leur état psychique a été enregistrée chez tous les patients, ce qui s’est traduit par une amélioration « cliniquement significative » chez les trois quarts d’entre eux. Les participants eux-mêmes ont confirmé ces résultats : une fois les quatre mois écoulés, ils ont déclaré être plus confiants, avoir un meilleur sommeil et se sentir également plus énergiques.

Signification des résultats

Les auteurs de l’étude soutiennent que ces résultats prouvent que le régime cétogène améliore non seulement le métabolisme du corps, mais aussi celui du cerveau, et que dans le cas de dysfonctionnements énergétiques, les cétones produites par ce régime alimentaire peuvent servir de carburant alternatif au glucose pour le cerveau. Il est important de préciser qu’il s’agit d’une étude menée sur un nombre limité de personnes et sous la supervision d’un personnel médical qui a suivi les participants pendant toute la durée de l’étude. Les résultats de l’étude ne doivent donc en aucun cas être interprétés comme une recommandation pour des régimes alimentaires auto-prescrits.