Les FPS et vos yeux : certaines personnes peuvent traiter les informations visuelles plus rapidement que d’autres

En bref: Des chercheurs du Trinity College de Dublin ont déterminé que la perception visuelle chez les humains – c’est-à-dire le nombre « d’images par seconde » que nous pouvons traiter – varie considérablement d’une personne à l’autre. Cela pourrait expliquer pourquoi, sans tenir compte des traits physiques, un individu s’épanouit dans des activités à un rythme élevé tandis qu’un autre faiblit.

Les chercheurs ont conçu une expérience impliquant une lumière vacillante pour évaluer les capacités individuelles. Le test a porté sur 80 hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans et a mesuré le moment où la lumière ne vacillait plus et apparaissait comme une constante.

Les résultats ont montré que même si certaines personnes ne pouvaient plus détecter un scintillement à 35 flashs par seconde, d’autres pouvaient toujours détecter un scintillement à plus de 60 fois par seconde. À titre de comparaison, certains oiseaux prédateurs tels que le faucon pèlerin peuvent traiter jusqu’à 100 images visuelles par seconde.

Clinton Haarlem, doctorant au Trinity College de Dublin, a déclaré croire que les personnes capables de voir un scintillement à des taux plus élevés ont accès à un peu plus d’informations visuelles par période de temps que les personnes situées à l’extrémité inférieure du spectre.

Le professeur Kevin Mitchell, neurobiologiste qui a supervisé la recherche, a noté que parce que nous n’avons accès qu’à notre propre expérience subjective, nous nous attendons naïvement à ce que tout le monde perçoive le monde de la même manière que nous.

« Cette étude caractérise l’une de ces différences », a déclaré Mitchell, ajoutant que certaines personnes voient le monde plus rapidement que d’autres.

Les données ont par ailleurs révélé peu de différence entre la résolution temporelle visuelle des hommes et des femmes, et cette capacité semblait stable au fil du temps chez les individus. Des recherches antérieures avaient indiqué que ce trait diminuait avec l’âge et qu’il diminuait temporairement après un entraînement intense.

On ne sait pas exactement quel impact la vitesse de perception visuelle a sur la vie quotidienne, mais il est facile de voir comment elle donnerait aux athlètes professionnels ou même aux joueurs compétitifs une longueur d’avance sur une compétition « plus lente ». Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure ce trait peut être entraîné. Est-ce que la pratique rend parfait, ou est-ce plutôt une chose avec laquelle vous êtes né ou non ?

Les résultats de l’équipe ont été publiés dans la revue Plos One.

