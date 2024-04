Campagne de Réinitialisations de Fortnite avril 2024 : dates, comment participer et obtenir des objets gratuits

La promotion Campagne de Redémarrages est de retour dans Fortnite avec de nouvelles récompenses gratuites simplement en jouant avec des amis qui n’ont pas joué depuis longtemps. Epic Games apporte à la Saison 2 du Chapitre 5 de Fortnite de nouveaux objets gratuits que nous pouvons obtenir avec peu d’efforts. Voici toutes les informations pertinentes :

Comment participer à la Campagne de Redémarrages de Fortnite en avril 2024

Selon ce que nous pouvons voir sur le site officiel, la Campagne de Redémarrages du Chapitre 5 de Fortnite Saison 2 est disponible du 02/04/2024 au 03/05/2025 à 15h CEST. Comme dans les éditions précédentes, cette promotion nous permet d’obtenir des objets gratuits en jouant avec des amis qui n’ont pas joué depuis longtemps ou qui n’ont jamais joué. Pour cela, nous devrons compléter les Missions et Objectifs Additionnels de la Campagne de Redémarrages.

Pour participer, nous devons inviter un joueur qui a joué moins de deux heures à Fortnite au cours des trente jours précédents le 2 avril 2024. Pour les inviter, nous pouvons le faire depuis le jeu ou depuis le site officiel de cette promotion limitée.

Quels objets gratuits peut-on obtenir avec la Campagne de Redémarrages de Fortnite C5T2

En complétant les Missions et Objectifs Additionnels de la Campagne de Redémarrages de Fortnite, nous obtiendrons les objets gratuits suivants :

Tous les objets gratuits de la Campagne de Redémarrages de Fortnite C5T2

En obtenant 50 points : enveloppe Œil Désolé

En obtenant 100 points : voile Glaçons

En obtenant 200 points : pioche Couteaux du Condamné

Les points pour débloquer les objets gratuits sont obtenus en complétant à la fois les Missions de Partie et les Missions de la Campagne de Redémarrages. Bien sûr, une fois que nous les obtenons, ils nous appartiennent pour toujours et nous pouvons les équiper depuis la Boutique quand nous le souhaitons. Nous détaillons ce qu’il faut faire plus loin :

Missions quotidiennes de la Campagne de Redémarrages dans Fortnite C5T2

Terminez 1 Mission de Partie avec un ami qui remplit les critères (0/1) – Récompense : 20 points

Terminez 2 Missions de Partie avec un ami qui remplit les critères (0/3) – Récompense : 20 points

Terminez 3 Missions de Partie avec un ami qui remplit les critères (0/3) – Récompense : 20 points

En complétant des Missions de Partie tout en jouant avec un ami que nous avons invité à l’événement de la Campagne de Redémarrages, nous obtiendrons des points qui s’additionnent pour obtenir les objets gratuits. Les Missions de Partie sont choisies au hasard au début de chaque partie et nous proposent des tâches simples comme danser cinq secondes à un endroit précis de la carte.

Fortnite C5T2 : Missions de la Campagne de Redémarrages

Nous pouvons vérifier notre progression dans l’événement de la Campagne de Redémarrages depuis l’onglet Missions du jeu

Phase 1 sur 2 – Rassemblez vos amis depuis leur profil ou depuis le panneau de l’événement de la Campagne de Redémarrages (0/1) – Récompense : 50 points

Phase 1 sur 5 – Obtenez de l’XP avec un ami qui remplit les critères en Battle Royale, Zero Building, Team Rumble, Save the World ou toute expérience de création non réalisée avec Unreal Editor pour Fortnite (0/80 000) – Récompense : 20 points par phase

Phase 1 sur 2 – Rassemblez vos amis depuis leur profil ou depuis le panneau de l’événement de la Campagne de Redémarrages

Ce que cette Mission nous demande de faire est le suivant : d’abord, nous devons inviter un ami qui n’a pas joué depuis longtemps à la promotion Campagne de Redémarrages, en accédant à son profil depuis le jeu ou depuis le site de la Campagne de Redémarrages. La deuxième étape consiste à jouer une partie en mode Battle Royale en duo, trio ou escouade avec cet ami. Il doit s’agir d’une partie Battle Royale et le mode Zéro Construction ne compte pas.

Phase 1 sur 5 – Gagnez de l’XP avec un ami qui remplit les critères en Battle Royale, Zero Building, Team Rumble, Save the World ou toute expérience de création non réalisée avec Unreal Editor pour Fortnite

Ce que cette Mission divisée en plusieurs phases nous demande de faire est le suivant : nous devons gagner de l’expérience en jouant avec un ami que nous avons invité à la Campagne de Redémarrages. Chaque phase de la Mission est complétée en obtenant 80 000, 160 000, 250 000, 300 000 et 400 000 XP.

