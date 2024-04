Les cigarettes électroniques augmentent le risque d’insuffisance cardiaque, selon une nouvelle étude

Une équipe de recherche américaine a trouvé une forte association entre l’utilisation de cigarettes électroniques et le risque d’insuffisance cardiaque. De plus en plus de données suggèrent qu’elles ne sont pas aussi sûres qu’on le pensait, soulignent les experts.

L’utilisation des cigarettes électroniques est associée à un risque significatif de développer une insuffisance cardiaque, une condition médicale grave dans laquelle le cœur ne parvient plus à pomper correctement le sang dans le corps (parce qu’il est trop faible ou avec une capacité de contraction réduite). Les vapoteurs ont environ 20% de chances supplémentaires de développer cette pathologie sévère. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude prospective approfondie, qui sonne une fois de plus l’alarme sur une pratique qui, selon les experts, semble beaucoup moins sûre que ce que l’on pensait il y a quelque temps. Ce n’est pas un hasard si en décembre de l’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris position contre les dispositifs de vapotage, les qualifiant sans détour de « produits nocifs » pour lesquels des « preuves alarmantes d’effets néfastes sur la santé » sont apparues. Récemment, par exemple, les cigarettes électroniques ou les e-cig ont été liées au cancer du nez et à d’autres affections.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de MedStar Health, une organisation sanitaire à but non lucratif basée à Baltimore (Maryland) qui gère de nombreux hôpitaux, a déterminé que les cigarettes électroniques augmentent également le risque d’insuffisance cardiaque. Les chercheurs, dirigés par le professeur Yakubu Bene-Alhasan, membre de l’organisation et enseignant à la prestigieuse École de médecine T.H. Chan de l’Université Harvard, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données médicales des citoyens américains participant à l’étude « All of Us », directement gérée par les National Institutes of Health (NIH). En termes simples, ils ont mené une enquête observationnelle prospective pour vérifier l’apparition d’une insuffisance cardiaque chez les utilisateurs de cigarettes électroniques et les non-utilisateurs, en tenant compte des facteurs de risque/confusion tels que le sexe, les maladies cardiaques antérieures, l’utilisation actuelle ou passée d’alcool, de tabac et d’autres substances, l’âge et d’autres facteurs démographiques et socio-économiques. Au total, les données de plus de 175 000 participants ont été analysées, avec un âge moyen de 52 ans et une majorité de femmes (60,5% de l’ensemble).

En croisant toutes les données, il est apparu que, pendant la période de suivi de 45 mois, plus de 3 200 personnes ont développé une insuffisance cardiaque : les utilisateurs de la cigarette électronique avaient un risque de 19% supérieur de développer une insuffisance cardiaque par communiqué à ceux qui n’en utilisaient pas. Plus spécifiquement, une association statistique a été trouvée avec l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (HfpEF), qui représente environ 50% des cas d’insuffisance cardiaque. Elle est caractérisée par une condition dans laquelle « le muscle cardiaque devient rigide et ne se remplit pas suffisamment de sang entre les contractions », comme expliqué dans un communiqué de presse par les auteurs de l’étude. En revanche, aucune association statistique n’a été trouvée avec l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite (HfrEF) ou l’insuffisance cardiaque systolique, dans laquelle, comme le soulignent les manuels MSD de référence pour les professionnels de la santé, « le cœur se contracte avec moins de force et pompe une proportion inférieure de sang qui lui est renvoyé ».

Il est important de souligner qu’il s’agissait d’une étude observationnelle prospective, ce qui indique que les scientifiques n’ont pu déduire qu’une corrélation entre les cigarettes électroniques et l’insuffisance cardiaque. La confirmation devra être obtenue par des études plus approfondies, randomisées et conçues pour mettre en évidence des relations de cause à effet. « De plus en plus d’études relient les cigarettes électroniques à des effets néfastes et découvrent qu’elles pourraient ne pas être aussi sûres qu’on le pensait auparavant », a déclaré le professeur Yakubu Bene-Alhasan. « La différence que nous avons observée était substantielle. Il est important de prendre en compte les conséquences sur la santé, en particulier en ce qui concerne la santé cardiaque », a ajouté l’expert, soulignant qu’il s’agissait d’une recherche attendue depuis longtemps, car on ne veut pas attendre trop longtemps avant d’avoir des confirmations définitives sur les effets de ces dispositifs. Les détails de la nouvelle recherche ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American College of Cardiology.