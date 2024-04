L’UE presse Apple : le bloc pourrait-il exiger que l’entreprise autorise la suppression de l’application Photos ?

L’Union européenne (UE) se montre implacable, à travers son Digital Markets Act (DMA). L’une des entreprises qui a retenu le plus l’attention à cet égard est Apple, qui est encore une fois un sujet d’actualité. Le blocage pourrait éventuellement obliger la société de Cupertino à autoriser les utilisateurs à supprimer l’application Photos.

La responsable européenne de la concurrence, Margrethe Vestager, a suggéré qu’Apple pourrait être contraint d’autoriser les utilisateurs d’iPhone à supprimer l’application Photos.

Bien que cette possibilité n’ait pas été évoquée jusqu’à présent, John Gruber, de Daring Fireball, a consulté les affirmations formulées par Vestager la semaine dernière, dans un bref discours, et a compris que l’idée avait pu être née :

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, du DMA, les contrôleurs d’accès ont l’obligation de permettre une désinstallation aisée des applications et une modification aisée des paramètres par défaut. Ils doivent également présenter un écran alternatif.

Le modèle de conformité d’Apple ne semble pas répondre aux objectifs de cette obligation. En particulier, nous craignons que la conception actuelle de l’écran de choix du navigateur Web prive les utilisateurs finaux de la possibilité de prendre une décision pleinement éclairée. Exemple : ils ne favorisent pas l’engagement des utilisateurs avec toutes les options disponibles.

Apple n’a pas non plus rendu plusieurs applications désinstallables (l’une d’elles serait Photos) et empêche les utilisateurs finaux de modifier leur état par défaut (par exemple Cloud), comme l’exige le DMA.